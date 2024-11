video suggerito

Chi è Jutta Monica Leerdam, pattinatrice di velocità su ghiaccio e fidanzata di Jake Paul Jutta Monica Leerdam, 26 anni, olandese di origini, è una pattinatrice di velocità su ghiaccio. Nella sua lunga carriera importanti vittorie, come un oro agli Europei e un argento alle Olimpiadi di Pechino nel 2022. È fidanzata con Jake Paul, ex youtuber e ora puglie che ha sfidato sul ring Mike Tyson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Jutta Monica Leerdam è una pattinatrice di velocità su ghiaccio. Nata nell'Olanda Meridionale, ha 26 anni e una lunga carriera alle spalle, fatta di vittoria in importanti competizioni agonistiche: una argento alle Olimpiadi di Pechino 2022 nella specialità dei 1000 metri, 6 ori ai campionati mondiali e un titolo agli Europei. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzata con Jake Paul, ex youtuber e ora puglie che ha sfidato sul ring il leggendario Mike Tyson.

Chi è Jutta Monica Leerdam, i campionati di pattinaggio e le Olimpiadi del 2022

Nata nel dicembre del 1998, Jutta Monica Leerdam si è avvicinata al mondo del pattinaggio fin da piccola. Nel 2017 è diventata campionessa del Mondo Juniores ai Campionati mondiali a Helsinki. È stata la sua prima medaglia importante, al quale sono seguite altre significative vittorie, come il secondo posto ai Campionati Mondiali Juniores di velocità nel 2018 e il primo posto alla Junior World Cup Speed Skating negli eventi 1000m e 1500m. Nella sua lunga carriera sul ghiaccio anche trionfi agli Europei e alle Olimpiadi: nel 2020 ha vinto l'oro nella specialità dei 1000 metri a Heerenveen, mentre nel 2022 ai Giochi Olimpici di Pechino ha conquistato un argento sempre nella stessa distanza.

La storia d’amore con Jake Paul

Jutta Leerdam e Jake Paul sono una coppia da poco più di un anno. I due sarebbero usciti allo scoperto nell'aprile 2023 con alcuni scatti su Instagram, dopo che l'ex pugile all'inizio del 2022 aveva interrotto la relazione con la modella Julia Rose. Al momento sui social sono piuttosto presenti e condividono diversi scatti insieme, supportandosi a vicenda nelle rispettive passioni. La pattinatrice non ha nascosto la sua preoccupazione per il pugile dopo aver visto un allenamento dell'avversario Mike Tyson, spaventata che possa metterlo KO.