Jake Paul e Mike Tyson, l’incontro di boxe tra le polemiche: problemi con lo streaming Netflix e interruzioni, cosa è successo Lo scontro sul ring tra Jake Paul e Mike Tyson non è iniziato nel migliore dei modi: gli spettatori si sono riversati sui social per lamentare problemi di trasmissione streaming di Netflix. Un coro di protesta per ritardi nel segnale e persino di vere e proprie interruzioni della visione. Cosa è successo nella notte dell’incontro di boxe più atteso dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson non è iniziato nel migliore dei modi: gli spettatori si sono riversati sui social per lamentare i problemi di trasmissione streaming di Netflix. Migliaia di persone si sono rivolte a X per lamentarsi di ritardi nel segnale e persino di vere e proprie interruzioni della visione.

Netflix rifiuta commento: cosa è successo durante l'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson

Numerosi utenti hanno pubblicato video dei loro schermi con le pagine di caricamento inchiodate, altri hanno condiviso immagini bloccate nelle loro smart TV. Un continuo tentativo di aggiornamento pagina fino ad arrivare a dover riavviare ripetutamente la loro app Netflix solo per catturare scorci dell'atteso incontro di boxe. Il boss di Barstool Sports Dave Portnoy ha pubblicato una clip sulla sua pagina X che sembrava dimostrare che la sua app Netflix lo avesse addirittura abbandonato. Netflix al momento ha rifiutato qualsiasi richiesta di commento da parte dei maggiori media mondiali, da TMZ al The Independent.

I problemi anche nella diretta live e le preoccupazione per Tyson

E come se non bastasse i problemi hanno riguardato anche il commento in diretta della squadra di cronisti messa su per seguire l'evento mondiale. Problemi audio, che hanno anche tormentato Evander Holyfield, il quale sembrava non riuscire a sentire la presentatrice Kate Abdo attraverso il suo auricolare. In seguito, Jerry Jones ha dovuto prendere in prestito il microfono di Michael Irvin dopo che il suo si era rotto. Il combattimento tra Jake Paul e Mike Tyson si è rivelato altamente controverso. Molti fan continuano a temere per la salute del noto pugile, soprattutto dopo che un'ulcera ha ritardato il combattimento all'inizio di quest'anno. Altri invece sono arrivati addirittura a pensare che gran parte dell'incontro sia organizzato e soggetto a una sapiente sceneggiatura, a protezione anche dello stato di salute di Tyson.