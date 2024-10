video suggerito

Jamie Foxx: “Sono finito in coma per colpa di Diddy”. I testimoni: “Lo ha drogato” Tu, Ora Nuove pesanti accuse contro il rapper e produttore. I media americani riportano testimonianze secondo cui dal palco Jamie Foxx, durante uno spettacolo, avrebbe accusato Diddy di averlo avvelenato nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le accuse contro Sean Diddy Combs proliferano e all'intricata vicenda legata alle sue feste private, si aggiungono le parole di una personalità forte di Hollywood come Jamie Fox. “Diddy è responsabile di ciò che mi è successo, sono finito in ospedale a causa sua e sono io ad aver chiamato l’FBI”, ha detto l'attore durante uno spettacolo teatrale che verrà anche trasmesso su Netflix. A riportarlo è Page Six.

Il ricovero di Jamie Foxx nel 2023

Quanto raccontato da Jamie Fox sarebbe da legare ai fatti dell'aprile 2023, quando il cantante e attore statunitense era stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Solo a mesi di distanza aveva quindi spiegato di aver perso coscienza per venti giorni a causa di un forte mal di testa sopraggiunto all’improvviso. Tre testimoni oculari della registrazione dello show comico che Foxx sta registrando per Netflix, dal titolo "Whats Had Happened Was", hanno confermato che durante le performance l'attore si sarebbe scagliato contro Puff Daddy, attribuendogli di fatto la responsabilità di quanto gli fosse accaduto.

Lo spettacolo in questione è stato registrato all’Alliance Theatre di Atlanta e a confermare le parole di Foxx ai media americani è stato il videomaker, produttore e regista Choke No Joke. “Non credo stesse scherzando. So quando qualcuno sta preparando una battuta e so quando fa sul serio”, ha spiegato ai media americani che gli hanno chiesto delle parole dell'attore. Al momento non è stato chiarito se le frasi in questione verranno inserite o meno nel montaggio finale.

Le testimonianze in contrasto

A parla re della questione anche il bodyguard di alcune celebrità americane, Big Homie: “So che Combs ha avvelenato Jamie Foxx e lui lo ha denunciato all’FBI per questo motivo”, come ha rivelato a Cam Capone News, spiegando di aver appreso della questione proprio assistendo allo spettacolo comico. Allo stesso tempo, questa versione è in contrasto con quella di un altro testimone dello spettacolo, Dennis LA White, che pur specificando Fox abbia fatto diverse battute su Sean Combs durante lo spettacolo, avrebbe detto, non senza ironia: “Diddy non era il responsabile. Se lo fosse, sarei morto”.

Il rapporto tra Jamie Foxx e Sean Combs

A margine del suo mini tour, Foxx ha scelto i social per ringraziare i fan: “Dio è buono…. Mentre pubblico queste foto, il mio cuore e la mia anima sono piene di gioia. Ho avuto l’opportunità di raccontare la mia versione dei fatti e non c’era posto migliore di Atalanta, Georgia […] Devo ringraziare Atlanta per essersi presentata non salivo sul palco da 18 anni ma ne avevo bisogno. Come di un pubblico fatto di amore”. Quindi ha aggiunto: “Quando la gente mi chiede se questo è uno spettacolo di stand up comedy dico di no, è una spiegazione artistica. Di qualcosa che è andato terribilmente male. Grazie alle grandi persone di Atlanta, in particolare al Piedimont Hospital. Mi avete permesso di tornare a stare sul palco e fare ciò che amo di più”. Nessun riferimento a Sean Combs, con cui Jamie Foxx ha avuto una forte amicizia nel corso del tempo, che poi si è incrinata negli anni scorsi.