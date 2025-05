video suggerito

Cassie Ventura testimonia che Sean "Diddy" Combs l'ha violentata e ha minacciato di pubblicare video porno Nel secondo round di deposizione da parte dell'accusa nel processo a Diddy, la sua ex partner Cassie Ventura ha testimoniato lo stato di abuso e ricatto vissuto nella relazione con il rapper. Qui tutte le rivelazioni.

A cura di Vincenzo Nasto

Sean Combs e Cassie Ventura

Si è tenuto nelle scorse ore il secondo round da testimone per Casandra Ventura, aka Cassie, nel processo che vede Sean Combs accusato di associazione a delinquere, traffico sessuale e trasporto finalizzato alla prostituzione. A questi capi d'accusa si aggiungono le centinaia di cause civili, intentate da privati, che lo accusano di aver usato violenza, anche sessuale, e stupefacenti, per aggredire, stuprare, intimidire e mettere a tacere le persone. Ventura, che è stata la compagna di Combs dal 2007 al 2017, è stata tra le prime donne a denunciare l'uomo, raggiungendo un accordo legale poi nel 2023 da milioni di dollari. Al centro del processo legale c'erano le violenze subite dalla donna durante la loro relazione, ma non solo: una piccola vetrina sullo stato degli abusi subiti da Ventura era arrivata con la pubblicazione, da parte della CNN, di un video di sorveglianza di un hotel, che registrava una delle aggressioni dell'uomo.

Come si sono conosciuti Ventura e Combs e cosa c'entra Kid Cudi

Ma quali sono state le rivelazioni di Ventura? La donna, di cui il nome d'arte è Cassie, aveva firmato nel 2005 il primo contratto decennale con la Bad Boy Records, l'etichetta di cui Diddy era fondatore e presidente. Da quel momento, secondo il racconto di Cassie, è cominciato lo stato di abuso e prevaricazione del cantante nei suoi confronti. La prima aggressione, secondo la testimonianza di Ventura, sarebbe avvenuta nel 2007, quando l'uomo l'avrebbe ripetutamente picchiata in un veicolo: scene che si sarebbero ripetute nel tempo. Poi, nel 2011, durante una frequentazione tra Kid Cudi e Ventura, venne fatta saltare l'auto del rapper (come ha affermato lo stesso Kid Cudi negli anni successivi), mentre come racconta la donna, Combs l'avrebbe aggredita con un cavatappi e le avrebbe dato un calcio alla schiena. Le violenze avrebbero visto protagoniste anche alcune amiche di Ventura, tra cui una di nome Bana che, a suo dire, Diddy avrebbe tenuto sospesa sul balcone del suo appartamento, prima di lanciarla verso gli arredi da giardino.

La descrizione dei freak-off e lo stato di abuso e ricatto subito da Ventura

Al centro del racconto è avvenuta la descrizione dei freak-off, ovvero la perpetuazione di abusi sessuali, sotto effetto di sostanze stupefacenti, da parte di Diddy nei confronti della donna. In questi eventi, perpetrati durante tutta la loro relazione e a cui partecipavano escort di ambo i sessi, l'uso della telecamera per registrare l'accaduto è diventato anche uno strumento di ricatto nei confronti di Ventura, minacciata per anni dal rapper, secondo la sua ricostruzione. Nel racconto ricostruito da Ventura, la donna ricorda anche una scena in aereo, in cui Diddy aveva aperto alcuni video a sfondo sessuale della donna, mentre era circondato da altre persone: tutto questo perché la donna aveva rifiutato di sedersi vicino al suo partner. Lo stesso che aveva giurato di averli cancellati.

Illustrazione giudiziaria di Cassie Ventura durante il processo a Diddy – Elizabeth Williams via AP

L'episodio dello stupro nel 2018, alla fine della loro relazione

Tra i racconti compare l'episodio del 2013, prima che Ventura partisse per un festival musicale, legato a Drake, in Canada. In quell'occasione, Combs avrebbe procurato un taglio piuttosto significativo sotto l'occhio sinistro di Ventura, prima di costringerla a un'operazione di suturazione, avvenuta da un chirurgo plastico a Beverly Hills, dove la donna è stata condotta dal personale di sicurezza di Combs. Ma qual è stato l'evento che ha poi sancito la fine della loro relazione? Dobbiamo ritornare al 2018 e al trauma dello stupro, subito nella propria abitazione di Los Angeles: secondo la ricostruzione di Ventura, l'uomo si sarebbe introdotto con forza nel suo appartamento, violentandola sul pavimento del soggiorno. Successivamente le avrebbe ricordato le centinaia di registrazioni che la riprendevano sotto effetti di stupefacenti in atti sessuali con escort, che avrebbero potuto rovinarle definitivamente la carriera e la vita. Proprio quest'aspetto è stato ripreso nella testimonianza di Ventura: "Temevo per la mia carriera. Temevo per la mia famiglia. È semplicemente imbarazzante. È orribile e disgustoso. Nessuno dovrebbe fare una cosa del genere a nessuno".

L'accordo da 20 milioni di dollari nella causa del 2023 e il tentato suicidio

La donna ha affermato di soffrire di disturbo da stress post-traumatico dal 2018, con conseguenti svenimenti e sonnambulismo, prima di raggiungere nel 2023 uno dei momenti più bui della sua vita. Durante la registrazione di un video musicale nei primi mesi dell'anno, la donna avrebbe avuto flashback degli abusi passati, che l'avevano portata a cercare di togliersi la vita. Come racconta Ventura, la donna sarebbe tornata a casa dopo le riprese, e avrebbe avvertito il marito di non riuscire più a sopportare il dolore, mentre i due figli dormivano. La donna avrebbe provato a lanciarsi tra le auto in mezzo al traffico, ma si sarebbe salvata grazie all'aiuto provvidenziale del marito, l'attore e personal trainer Alex Fine. La donna, dopo settimane di riabilitazione e terapia per il trauma si sarebbe decisa a denunciare Combs, un'accusa durata pochi giorni e che vede svelare le cifre dell'accordo tra Ventura e il magnate della Bad Boy Recors. La donna, infatti, ha svelato di aver ricevuto 20 milioni di dollari: nelle prossime ore si attende il contro esame da parte degli avvocati di Combs, che tutt'ora si dichiara innocente. Alle accuse sugli abusi e le violenze, i legali di Diddy continuano a imporre la consensualità dei rapporti tra l'uomo e la sua ex partner.