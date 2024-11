video suggerito

Diletta Leotta e Loris Karius genitori amorevoli di Aria, le foto della famiglia riunita Diletta Leotta e Loris Karius si godono una giornata al parco insieme alla piccola Aria. La coppia, da sempre abituata alla distanza, si gode il tempo insieme in attesa che Karius sappia qualcosa in più sul suo destino calcistico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il momento tanto atteso per Diletta Leotta è arrivato: martedì 5 novembre ha debuttato con La Talpa, il game show di Canale 5, il cui ritorno era atteso da anni. Il programma, come ha raccontato lei stessa a Verissimo, è stato registrato, e quindi ora che è più libera dall'impegno del set, può godersi il tempo a disposizione con il suo Loris Karius e la piccola Aria, come testimoniano le foto al parco a Milano pubblicate sul settimanale Chi.

La famiglia riunita con la piccola Aria

Una passeggiata approfittando di giornate in cui gli impegni lavorativi sono solo un pensiero di troppo, è questo tempo che Diletta Leotta si concede insieme al marito Loris Karius, in Italia per trascorrere un periodo più lungo del solito insieme alla sua famiglia. Il settimanale Chi immortala questi momenti di tranquillità, in cui la conduttrice di Dazn cammina felice, tenendo ben stretta la mano dell'uomo che ha sposato solo qualche mese fa. Con loro, la piccola Aria, che ha compiuto ad agosto un anno, si gongola della presenza di entrambi i genitori, che si divertono a farla giocare e anche loro sembrano piuttosto divertiti dal tornare bambini.

Immagini che, per una famiglia come quella di Diletta Leotta e Loris Karius, non sono poi così frequenti. Lei è sempre impegnatissima sul fronte calcistico, mentre lui è in attesa di sapere quale sarà il suo destino, dal momento che il suo contratto da portiere è scaduto e quindi dovrà trovare una nuova collocazione. Per le squadre italiane non sembra ci siano margini di trattativa, mentre per le squadre estere pare che si siano presentate molte più opzioni di scelta. Dal momento che, sin dall'inizio della loro frequentazione, si è trattato di una storia a distanza, i due non sembrano essere spaventati all'idea di stare lontani, ma si godono finché possono, l'opportunità di stare insieme.