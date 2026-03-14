Chi è Ibiza Altea al GF Vip: figlia del giornalista Angelo, il fidanzato morì dopo la nascita del figlio

Ibiza Altea, classe ’99, è nel cast del Grande Fratello VIP: modella italoamericana, è figlia del giornalista Angelo Altea. Mamma di Angel Gabriel, il fidanzato morì poco dopo la nascita del loro figlio. Un anno fa ha avuto una storia d’amore con Daniele Iaia.

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Ibiza Altea è nel cast del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Modella italoamericana torna in Tv dopo la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, reality disponibile per la visione su Netflix nel quale si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Doveva partecipare alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, ma la sua avventura fu annullata poco prima dell'inizio del programma. Con una storia alle spalle difficile, porta con sé il dolore di un lutto: sei anni fa ha perso in un incidente stradale Davide Pilotto, suo fidanzato e padre di suo figlio Angel Gabriel. Ne ha parlato per la prima volta pubblicamente nel reality show di Netflix con Davide Iaià, con il quale ha avuto una relazione.

Ibiza Altea è una modella e influencer

Eivissa Ibiza Altea, classe '99, è nata ad Atlanta, in Georgia, prima di arrivare in Italia, a Vicenza, e iniziare a costruire la sua carriera. Suo padre, Angelo Altea, è una figura di spicco del giornalismo sardo.

Ibiza Altea e il padre Angelo Iaia

Modella e influencer, vive a Milano ed è diventata un volto televisivo grazie a Too Hot To Handle, programma disponibile per la visione su Netflix, durante il quale ha conosciuto Daniele Iaia, suo ormai ex fidanzato. A settembre 2025 hanno annunciato la rottura definitiva dopo alcuni mesi di relazione. L'attuale concorrente del Grande Fratello Vip doveva poi partecipare all'Isola dei Famosi lo scorso anno: fu annunciata tra i naufraghi, ma la sua partenza per l'Honduras fu annullata poco prima dell'inizio del reality. Oggi è pronta a mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia.

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La tragica morte del fidanzato in un incidente stradale

Nell'agosto 2020 Davide Pilotto moriva in un incidente stradale, sconvolgendo la vita della famiglia e della fidanzata Ibiza Altea, che aveva da poco dato alla luce il loro figlio, Angel Gabriel. Un lutto con il quale la modella convive tutt'oggi: "Ho scelto il sorriso per mio figlio, altrimenti non sarebbe cresciuto felice. Con Davide ci parlo ogni tanto, tra le nuvole, però ho mio figlio. Ce l'ho qui davanti, e ho tutti e due qui davanti", disse un anno fa circa in uno sfogo su Instagram nel quale sottolineò di aver imparato a convivere con il dolore per la perdita.

Davide Pilotto

La storia d'amore con Davide Iaia

Ibiza Altea ha vissuto un amore sotto le luci dei riflettori, quello con Daniele Iaia, conosciuto a Too Hot To Handle. Tra i due nel villaggio scattò subito un feeling particolare che gli ha permesso poi di proseguire la conoscenza, a telecamere spente. Sono stati insieme circa un anno – "Di lei mi ha colpito l'energia. Dodici mesi di puro amore, divertimento e follia", raccontò lui – prima della drastica rottura. Si sono lasciati a causa di divergenze caratteriali e di modi di vivere. "Tutto ha una fine e purtroppo anche la nostra fine è arrivata, seppure con modalità che non mi piacciono. La relazione è come una pianta di basilico: se non l’annaffi si secca. E questo è stato il nostro caso", spiegò lui.