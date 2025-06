Chi è Gaia Lucariello, l’imprenditrice moglie di Simone Inzaghi

video suggerito

Gaia Lucariello, romana nata nel 1983, è un'imprenditrice, moglie di Simone Inzaghi e madre delle sue due figlie. Laureata in Scienze della Comunicazione, è stata una delle prime ad avere l'intuizione di portare in Italia un servizio che consente agli utenti di noleggiare borse, abiti e scarpe di lusso.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Gaia Lucariello la moglie di Simone Inzaghi e madre delle sue figlie che ha contribuito – non senza qualche tentennamento – a sostenere la decisione del marito di lasciare l’Italia, e la guida dell’Inter, per approdare negli Emirati Arabi alla guida dell’Al Hilal. Nata a Roma nel 1983, si è trasferita a a Milano 4 anni fa per seguire la carriera del marito. Imprenditrice di successo, è stata una delle prime a introduttore in Italia un servizio che consente di prendere in affitto beni di lusso, principalmente borse, abiti e scarpe, per poi restituirli dopo il noleggio.

Chi è Gaia Lucariello e che lavoro fa

Gaia Lucariello è laureata in Scienze della Comunicazione e si è a lungo occupata di gestire l’attività imprenditoriale del padre, attivo nel mondo dell’abbigliamento di lusso. Proprio quell’esperienza maturata sul campo la convinse, prendendo spunto da quanto imparato durante i suoi viaggi in America, di sfruttare il mercato italiano per testare un’intuizione: dar vita alla prima azienda che si occupasse di noleggio di beni di lusso di moda, in particolare borse griffate e costosissime. Per farlo, Lucariello si avvale dell’utilizzo di un sito web dedicato – rentfashionbag.it – nato nel 2012 e, anni fa, sponsorizzato perfino dall’amica Alessia Marcuzzi. Tra le due esiste da tempo un rapporto solido nato dal comune rapporto con l’ex allenatore dell’Inter: Alessia è infatti la mamma di Tommaso, nato proprio dal legame con Inzaghi, oggi marito di Gaia. Nota a sua volta, Gaia è proprietaria di un profilo Instagram che conta quasi 130mila followers.

Il matrimonio con Simone Inzaghi

Insieme dal 2010, Gaia Lucariello ha sposato Simone Inzaghi il 2 giugno 2018, a 35 anni. Prima di conoscerla, l’allenatore 42enne era reduce dalla lunga relazione con Alessia Marcuzzi, madre del suo primo figlio. Lucariello e Inzaghi sono invece diventati genitori Lorenzo (nato nel 2013) e Andrea (2018). A fare da testimone alla sposa fu proprio l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi che alla coppia è profondamente vicina.