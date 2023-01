Chi è Carla, la mamma di Luca e Gianmarco Onestini La mamma di Luca e Gianmarco Onestini si chiama Carla: è stata ospite del GF VIP per fare una sorpresa al figlio, ma non è la prima volta che la vediamo in tv.

A cura di Gaia Martino

Nel corso della 29esima puntata del GF VIP la mamma di Luca Onestini è entrata nel giardino della casa di Cinecittà per salutare il figlio e per difenderlo dalle accuse pesanti che Nikita Pelizon ha mosso contro di lui. Non è stata questa la prima volta che signora Carla è apparsa in tv: viste le numerose presenze dei suoi figli nei programmi televisivi, in diverse occasioni si è presentata per incoraggiarli.

Chi è Carla, la mamma di Luca Onestini

Di lei si conosce ben poco essendo assente sui social network, ma la signora Carla è nota al pubblico televisivo per il profondo legame che la lega ai suoi figli. L'attuale concorrente del GF VIP, Luca Onestini, su Instagram l'ha definita infatti "La donna della mia vita". Sposata con Massimo Onestini, padre dei due volti televisivi, emergono poche informazioni sul suo conto: Chiecosa.it rivela che di professione svolgerebbe quella del medico, mentre il marito sarebbe un avvocato.

Il legame di Luca e Gianmarco Onestini con la mamma Carla

Mamma Carla e Luca e Gianmarco Onestini sono estremamente legati. La donna nelle diverse esperienze televisive dei figli non è mai mancata. Già nel 2017 fece una sorpresa al primogenito durante la prima avventura nel reality, proprio come successo nella puntata del 23 gennaio 2023. Poi nel 2022 apparse in tv per incoraggiare Gianmarco Onestini, a quei tempi concorrente de La Pupa e il Secchione. Quest'ultimo a Natale scrisse una dedica per la madre: "Ci sono tante cose per cui essere grati, la cosa più importante sarà il nostro sangue, le nostre radici. Grazie a Dio, grazie alla vita per avermi dato la mia famiglia, la salute. Ti amo mamma".

Lo scontro con Nikita Pelizon e Sonia Bruganelli al GF VIP

Nel 29esimo appuntamento con il GF VIP la signora Carla si è resa protagonista di un'accesa lite con Sonia Bruganelli dopo aver attaccato Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. "Stratega e falsa, Nikita ha cercato di accoppiarsi con Ciupilan, non può pensare di prendere in giro tutti. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo", le parole della mamma di Onestini che hanno scatenato l'ira dell'opinionista: "Ma lei come si permette?".