Chi è Antonella Flordelisi e perché partecipa al Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. È stata già a Temptation Island nel 2017 e ha avuto una storia d’amore con Francesco Chiofalo, finita nel 2021.

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Dopo aver partecipato a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island è approdata nella casa più spiata d'Italia, dove proverà a farsi conoscere e a mettersi in gioco. Il suo nome è apparso spesso tra le cronache rosa accanto a quello di Francesco Chiofalo, con il quale è stata fidanzata per un lungo periodo. Eppure, la schermitrice e influencer, è stata protagonista anche di un diverbio con il calciatore argentino, Gonzalo Higuain.

Chi è Antonella Fiordelisi al GF Vip e che lavoro fa

Nata a Salerno il 14 marzo 1998, Antonella Fiordelisi inizia sin da ragazzina ad avvicinarsi al mondo della scherma, tanto che la sua carriera sportiva prende immediatamente il volo, ed entra a far parte anche della Nazionale Italiana nella sezione Under 20 Spada, a soli 15 ottiene anche il premio come Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2. Insieme allo sport che è da sempre una passione, porta a termine con successo una laurea in Scienze Politiche all'Università Luigi Vanvitelli. Nel frattempo, però, si affaccia anche al mondo della televisione e infatti nel 2017 approda a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, facendosi conoscere dal pubblico. Attualmente lavora come modella e influencer, il suo profilo è seguito da 1,9 milioni di persone e sono vari i brand con i quali collabora.

La vita privata di Antonella Fiordelisi dopo l'ex fidanzato Francesco Chiofalo

Da quando è diventata nota sul piccolo schermo, Antonella Fiordelisi ha poi avuto anche dei flirt che hanno aumentato l'interesse nei suoi confronti. Nel 2019, infatti, inizia una storia con Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island. La loro storia, però, è stat piuttosto tormentata, dopo qualche tempo dall'aver reso pubblica la loro relazione, la modella dichiara di essere stata tradita dal suo fidanzato che, intanto, frequentava anche Aurora Ciorbi, la quale ha confermato la frequentazione. Intanto, dopo messaggi e scuse sia in pubblico che in privato, Antonella decide di perdonare Chiofalo, e i due si lasciano definitivamente nel 2021. Il suo nome è stato affiancato anche a quello di alcuni personaggi nomi come quello di Akash Kumar, modello ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, e anche con Ignazio Moser. A settembre del 2021 era stata beccata con Carlos Corona, figlio del più noto Fabrizio, con il quale pare abbia avuto un flirt. Infine l'influencer ha raccontato di aver avuto un diverbio con Gonzalo Higuain, con il quale avrebbe avuto uno scambio di messaggi, nei quali lui le aveva chiesto di mandarle una foto piuttosto esplicita, e lei di tutta risposta lo ha additato come "malato", scusandosi in seguito per l'appellativo.