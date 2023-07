Caprarica su Buonamici al GF: “Nulla di strano, da giornalista testimonierà la realtà in cui viviamo” Antonio Caprarica a TAG24 commenta la scelta di Pier Silvio per il GF ricaduta su Cesara Buonamici. “È nei diritti della professione, non ci vedo nulla di strano. Il mestiere del giornalista è raccontare quello che vede, di testimoniare la realtà in cui viviamo. I reality show ne fanno parte”.

Antonio Caprarica in un'intervista a TAG24 ha parlato della nuova "linea anti trash" di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. L'esperto di reali inglesi, ex inviato Rai, ha detto la sua sulla scelta di rivoluzionare il cast della prossima edizione del Grande Fratello che, stando alla notizia di Dagospia lanciata lo scorso 22 luglio, vedrà nel ruolo di opinionista Cesara Buonamici, storico volto del Tg5. "Non ci vedo nulla di strano".

Il commento di Antonio Caprarica

"È nei diritti della professione, non ci vedo nulla di strano. Il mestiere del giornalista è raccontare quello che vede, di testimoniare la realtà in cui viviamo. I reality show ne fanno parte, per cui non c’è nulla di clamoroso in questa scelta". Così Antonio Caprarica ha commentato il cambiamento sulla sedia di opinionista del prossimo GF. Non sarebbe rimasto sorpreso dunque della scelta di Pier Silvio Berlusconi, a differenza di altri personaggi della televisione. Negli ultimi giorni Cristina Plevani aveva definito la decisione "strana" essendo il reality show un "programma di intrattenimento, non di cultura".

Al momento il giornalista escluderebbe qualsiasi tipo di offerta in programmi come il GF o Ballando con le Stelle: "La cosa per il momento non mi riguarda e non mi interessa, ci penserò nel caso in cui, in futuro, le cose dovessero cambiare", la risposta.

La scelta di Pier Silvio Berlusconi

Cesara Buonamici secondo Dagospia sarà la nuova opinionista del Grande Fratello che tornerà in tv da settembre. Dovrebbe essere sola sulla poltrona posta al centro dello studio, vicino al conduttore, dalla quale dovrà esprimere giudizi e commentare le vicende che vivono i concorrenti. Come spiegato da Giuseppe Candela, si tratterebbe di una scelta fatta per alzare il livello della trasmissione, completamente in linea con i cambiamenti in casa Mediaset. Le distanze prese da Barbara D'Urso, l'addio a Belen Rodriguez, rimpiazzata da Veronica Gentili, così come l'anno sabbatico ipotizzato per Ilary Blasi hanno lasciato trapelare il cambio rotta verso una direzione opposta al passato.