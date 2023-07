Cesara Buonamici al GF, Cristina Plevani: “Scelta strana, è un programma leggero non di cultura” Cristina Plevani, primissima vincitrice del Grande Fratello, ha commentato l’ipotesi che Cesara Buonamici diventi l’unica opinionista: “La scelta è strana per tutti, il GF è sempre stato un programma di intrattenimento non di cultura”.

A cura di Elisabetta Murina

Cesara Buonamici, volto di punta del TG5, potrebbe essere l'unica opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. La notizia lanciata da Dagospia sta facendo il giro del web raccogliendo numerosi pareri a riguardo. Tra coloro che hanno voluto commentare l'indiscrezione c'è Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del reality, che ha etichettato come "strana" la possibilità di vedere la giornalista fissa sulla poltrona rossa in studio.

Le parole di Cristina Plevani su Cesara Buonamici, possibile opinionista al GF 2023/24

Cristina Plevani, sul suo profilo Instagram, ha commentato la possibilità che Cesara Buonamici diventi l'unica opinionista del Grande Fratello. L'ex concorrente ha partecipato alla primissima edizione del reality, quando i tempi e le regole erano totalmente diverse:

Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura. Tralasciando la prima edizione che per ovvi motivi è stato quasi un esperimento sociale (involontario) più che un programma vero e proprio, le edizioni successive hanno seguito la moda dei tempi e il cambio sociale".

Plevani riconosce che negli anni i concorrenti hanno più volte superato il limite dell'educazione, nonostante il programma sia rimasto un'ottima occasione per chi è in cerca di visiblità:

È vero che negli ultimi anni il freno è stato lasciato andare un po’ troppo ed è anche vero che non puoi accorgertene oggi, perché è da un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità. Sorriso pensando a quando i primi tempi in alcuni ambienti i concorrenti del grande fratello erano bannati perché troppo “popolari”, troppo famosi per nulla e troppo sotto una luce che in quel momento oscurava chi lo spettacolo lo faceva di mestiere. Col passare del tempo però il gf è diventato un’occasione di visibilità per chi prima lo etichettava come il male (non che sia il bene ma almeno essere coerenti).

"La scelta della Buonamici è strana"

Per la primissima vincitrice del GF, oggi insegnante di nuoto, gli opinionisti dovrebbero essere concorrenti delle vecchie edizioni, "magari prendere più nomi e alternarli di puntata in puntata". Invece quello che ha visto è stata "gente che col GF non c'entra nulla e che magari manco perde tempo a guardarlo", probabilmente imboccata dagli autori "in base alle dinamiche del momento".

Nello specifico, Plevani ritiene che "la scelta della Buonamici risulta strana a tutti", ma è comunque curiosa di vedere quali saranno i concorrenti e anche la linea del programma, sulla quale PierSilvio Berlusconi è stato chiaro fin dalla presentazione dei prossimi palinsesti. "C’è stato un periodo dove avrei voluto che nella casa ogni tanto si parlasse di cronaca, di attualità…insomma, dei dibattiti tra concorrenti , magari mettendo a disposizione articoli di giornale", ha concluso.