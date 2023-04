Antonella Fiordelisi sbotta contro Orietta Berti: “È ossessionata da me, ma non si stanca?” Antonella Fiordelisi poche ore fa ha condiviso una IG story contro Orietta Berti. L’ex concorrente del GF VIP facendo riferimento a una delle ultime dichiarazioni dell’opinionista ha commentato: “Ma non si stanca a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno”.

A cura di Gaia Martino

Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Orietta Berti tra le sue Instagram stories. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP, eliminata nella puntata del 20 marzo, ha pubblicato un articolo di Novella2000 contenente una delle ultime dichiarazioni della cantante e opinionista del reality, rilasciate in una puntata del GFVip Party, per commentarle: "Ma non si stanca a parlare sempre di me?".

L'attacco di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti

"Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno. Il GF è finito dai, parla di qualcos'altro. Meno frustrazione": queste le parole di Antonella Fiordelisi aggiunte tra le Instagram stories poche ore fa. L'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha fatto riferimento ad una delle ultime dichiarazioni di Orietta Berti rilasciate al GF VIP Party nelle quali la cantante e opinionista esulta per il passaggio di Micol Incorvaia in finale.

Cosa ha detto Orietta Berti

Ospite del GF Vip Party, Orietta Berti chiarì ancora una volta la sua opinione riguardo alcuni concorrenti del reality. La sua coppia preferita continua ad essere quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, "perché loro non sono esagerati, sono normali. Sono ai primi approcci e poi si vedrà", le parole. Senza far nomi di quelli che considera l'antitesi degli Incorvassi, avrebbe fatto un chiaro riferimento ad Antonella Fiordelisi: "Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra". Queste sono le parole contenute nell'articolo condiviso dalla Fiordelisi nelle ultime ore che hanno scatenato l'immediata e piccata replica.