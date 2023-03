Orietta Berti: “Micol Incorvaia in finale al GF Vip, il buongusto ha vinto contro la prepotenza” Orietta Berti si congratula con la coppia formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi per il posto conquistato nella finale del GF Vip. “Il buongusto ha vinto sulla prepotenza”, dichiara l’opinionista.

A cura di Stefania Rocco

Orietta Berti, opinionista del Grande Fratello Vip, si congratula con la coppia formata da Micol Olivieri e Edoardo Tavassi per il posto raggiunto in finale. La donna sottolinea quanto i due si siano differenziati rispetto alle altre coppie nate nella Casa, utilizzando per descriverli aggettivi che sembrerebbero evidenziare le differenze rispetto agli amori nati tra i coinquilini.

Orietta Berti: “Pamela Prati e Marco Bellavia coppia finta”

Intervenuta in diretta durante il Gf Vip Party, Orietta dimostra di avere le idee chiare a proposito delle sue preferenze in vista della finale: “C’è qualcuno che mi è piaciuto molto e altri meno. Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate. Pamela Prati e Marco Bellavia? Ma dai, ma quella coppia era finta, si vedeva lontano un miglio che era tutto finto. Si vedeva bene che era tutta una falsità”. Un giudizio impietoso che dimostra quanto l’opinionista non abbia mai creduto al rapporto (mai iniziato?) tra la showgirl e il conduttore.

“Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: buongusto, semplicità e verità”

“Micol e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro. Non mi aspettavo che anche lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente il buongusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza”, dichiara l'opinionista, sottolineando le differenze tra i due.e le altre coppie nate nel reality show. Non fa i nomi di quelli che considera l’antitesi degli “Incorvassi” eppure il riferimento, anche in considerazione delle liti con Antonella Fiordelisi, sembra essere chiaro. “Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”, ha concluso Orietta.