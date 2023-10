Andrea Cerioli di nuovo in ospedale: “Ho una brutta gastrite e coliche biliari, un male incredibile” Andrea Cerioli si è mostrato di nuovo in ospedale e ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. “Ho una brutta gastrite, una colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari con calcoli… A breve mi toglieranno la cistifellea”, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne, presto padre.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Cerioli ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute, dopo una storia che aveva destato preoccupazione. L'ex tronista di Uomini e Donne, che a breve diventerà padre per la prima volta, si è mostrato di nuovo in ospedale e ha raccontato cosa gli è successo: ha avuto una forma acuta di gastrite, coliche biliari e calcoli, che l'hanno portato in pronto soccorso due volte in una settimana. A breve potrebbe sottoporsi a un'operazione chirurgica per rimuovere la cistifellea.

Cosa è successo ad Andrea Cerioli

L'ex tronista ha fatto sapere di essere meno presente sui social perché sta attraversando "un periodaccio". Sul suo profilo Instagram, si è mostrato di nuovo in ospedale e, dopo aver ringraziato i followers per i messaggi di guarigione, ha fatto sapere il motivo del ricovero: "Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli… Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile". Il futuro papà ha fatto poi sapere che presto potrebbe sottoporsi a un'operazione per rimuovere la cistifellea: "Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà".

Andrea Cerioli presto sarà papà

Andera Cerioli è fiducioso riguardo le sue condizioni di salute ed è convinto che presto tornerà in forma. "Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccola che arriva", ha infatti scritto su Instagram. Nei prossimi mesi, l'ex tronista diventerà padre per la prima volta: la compagna Arianna Cirrincione è incinta e a febbraio dovrebbe partorire la loro prima figlia, una femminuccia. La piccola si chiamerà come la madre di Cerioli, scomparsa anni fa: "A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un'eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna".