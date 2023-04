Chi era Alejandro Lequio Garcìa, il figlio di Ana Obregon morto di cancro a soli 27 anni Alejandro Lequio Obregon è morto a 27 anni a causa del cancro. Da una madre surrogata è nata quella che biologicamente è sua nipote, grazie al seme del ragazzo. I quotidiani spagnoli fanno sapere che il padre di Alejandro, nonno biologico della piccola, sconvolto, avrebbe lasciato il Paese.

A cura di Giulia Turco

Alejandro Lequio Garcìa era il figlio di Ana Oregon, l’attrice che a 68 anni è diventata mamma di una bambina grazie al suo seme, tramite maternità surrogata. Nel corso di una confessione fiume alla rivista Hola! infatti, la donna ha rivelato che il seme con il quale è stata concepita la piccola è quello di suo figlio, morto a 27 anni a causa del cancro. “La gente non sa che questa era l’ultima volontà di Alejandro, quella di far venire al mondo suo figlio. Lo ha confessato lui stesso a me e a suo padre, una settimana prima di morire”, ha raccontato l'attrice.

Chi era Alejandro Lequio Garcìa il figlio di Ana Obregon

Alejandro era il figlio dell’attrice Ana Obregon e di Alejandro Lequio, volto particolarmente noto della tv spagnola. Il giovane imprenditore lottava dal 2018 contro una rara forma di cancro, “un tumore maligno del quale ci sono pochissimi casi al mondo”, come ha poi raccontato la madre in un’intervista ad Hola. Insieme alla famiglia aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per seguire una cura oncologica, salvo poi tornare in Spagna, sei mesi dopo, con una buona prognosi. Stando ai racconti, Alejandro non avrebbe mai preso la positività. È morto a maggio del 2020, a soli 27 anni, lasciando anche la fidanzata Carolina.

Alejandro Lequio Obregon, foto Getty

La reazione di Alejandro Lequio, ex compagno di Ana Obregon e nonno della piccola

C’è un altro protagonista indiretto in questa vicenda che ha fatto discutere le testate internazionali, ovvero Alejandro Lequio, il padre del 27enne ed ex compagno di Ana Obregon. Di fatto l’uomo è diventato nonno a 62 anni e sarebbe ricercato da tutte le testate spagnole per rilasciare una dichiarazione. Secondo La Vanguardia, Lequio sarebbe sconvolto per quanto accaduto e, pur di sfuggire ai riflettori, avrebbe lasciato il paese insieme all’attuale moglie Maria Palacios e la figlia Ginevra, nata dal loro matrimonio. Secondo il quotidiano Diez Minutos, Lequio era a conoscenza dei piani di maternità dell’ex compagna e avrebbe fatto di tutto pur di farla desistere, senza successo. La questione sarebbe stata motivo di numerosi litigi tra i due.