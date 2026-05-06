Rocco Casalino: “Volevo tornare in tv a dire la mia. Amo Alejandro e vorrei un figlio con lui”

Dopo essersi lasciato alle spalle l'esperienza da portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora Rocco Casalino è tornato a frequentare la politica, ma soprattutto la televisione, dove appare spesso soprattutto nei programmi di La7, dove sfoggia la sua esperienza nell'ambito della comunicazione politica. A 53 anni sembra aver trovato l'amore con Alejandro e non esclude, in futuro, di poter anche allargare la famiglia.

Il ritorno in tv di Rocco Casalino

Intervistato dal settimanale Chi, dove ha parlato di questa sua rinascita televisiva, ma anche professionale visto che oggi dirige la testata online La Sintesi, ha raccontato come sebbene non fosse più in vista come prima, in realtà non aveva mai lasciato del tutto quel mondo, ma desiderava spingersi oltre:

Ero rimasto comunque nello staff della comunicazione dei Cinquestelle, ma un anno fa ho voluto cambiare lavoro. Così ho lasciato gli uffici del Senato, per fare il giornalista a tempo pieno. Avevo bisogno di una sfida nuova. E volevo tornare in tv, a dire la mia in prima persona, stavolta, non a comunicare il pensiero di qualcun altro. Parlando dei segreti e dei trucchi che usano i politici, smascherare le macchinazioni.

Casalino, quindi, ammette che questo ritorno sul piccolo schermo gli ha regalato una nuova opportunità: "La tv mi dà grande soddisfazione. È andata bene. Molti avevano pregiudizi su di me, ma svelando i meccanismi della comunicazione politica ho fatto il record di ascolti da Floris".

Rocco Casalino innamorato di Alejandro

Ma oltre al ritorno sul piccolo schermo, in una veste nuova, c'è anche l'amore che ha bussato alla sua porta. Da otto mesi ha una relazione con Alejandro: "È la persona che cercavo" confessa al settimanale e aggiunge: "Questo è il momento più bello della mia vita". Alla domanda su come si siano incontrati, Casalino risponde con franchezza, raccontando l'episodio quasi da film: "L'ho conosciuto per caso in Colombia, durante un evento per il lancio del liquore caffè Mijo che lui produce. Alla fine sono riuscito a conquistarlo, ma in realtà io il caffè nemmeno lo bevo". Un colpo di fulmine si potrebbe dire e, in effetti, per come si è evoluta la loro conoscenza pare sia stato proprio così, tanto da pensare anche a costruire una famiglia: "Gli ho detto subito che era l'uomo che ho sempre sognato e lui mi ha guardato perplesso. Ora conviviamo, da poco, ma sento già che vorrei un figlio con lui. Alejandro ne vuole quattro".