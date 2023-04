Ana Obregon mamma a 68 anni: “La bimba è stata concepita con il seme di mio figlio morto” Ana Obregon, conduttrice e attrice spagnola, 68 anni, è diventata mamma grazie alla maternità surrogata e ha rivelato che il seme appartiene al figlio, morto a 27 anni a causa di un tumore. La piccola si chiama Ana Sandra ed è nata in Florida. “Legalmente è mia figlia, così viene indicato sul passaporto”.

A cura di Elisabetta Murina

Copertina della rivista Hola, foto via Instagram (@ana_obregon_oficial)

Ana Obregon, 68 anni, è diventata mamma grazie alla maternità surrogata. Non solo: come rivela la stessa attrice e conduttrice, in copertina sulla rivista spagnola Hola!, il seme appartiene al figlio Aless Lecquio Garcia, morto a 27 anni a causa di un cancro. La donna quindi legalmente è la mamma della piccola Ana Sandra, come lei stessa ha spiegato, mentre biologicamente sua nonna.

Il racconto di Ana Obregon, mamma grazie al seme del figlio scomparso

É stata la stessa Ana Obregon a raccontare la storia della sua maternità surrogata, strada che ha deciso di intraprendere mossa dall' amore per il figlio, scomparso a 27 anni per via di un tumore, rispettando il suo ultimo desiderio:

Ti ho giurato che ti avrei salvato dal cancro e ti ho deluso. Ti ho promesso che avrei messo al mondo tua figlia e ora ce l'ho tra le braccia. Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternità surrogata, che come è noto implica la partecipazione di una donatrice di ovulo e di una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo. Le dirò: ‘Tuo papà è in cielo e prima che tu arrivassi era ciò che più desiderava al mondo, e tua mamma è una donatrice, e basta". Che problema c'è?

In copertina sulla rivista Hola! e con un lungo post su Instagram, la donna ha spiegato che la piccola, il cui nome è Ana Sandra, è nata in Florida perché in Spagna la pratica dell'utero in affitto è vietata. La sua vicenda sta creando infatti parecchio dibattito pubblico, anche per il fatto che il seme apparteneva al figlio defunto. "Legalmente è mia figlia, così viene indicato sul passaporto", ha spiegato Obregon, precisando che invece da un punto di vista biologico è sua nipote.

La carriera di Ana Obregon e la decisione di avere un figlio

In Spagna, Ana Obregon è conosciuta grazie al suo lavoro da attrice e conduttrice. Diversi i film e le serie ai quali ha partecipato, alcune anche italiane, come Voglia di Cantare con Gianni Morandi. In tv ha condotto per cinque anni una versione spagnola del format "Scommettiamo Che". Come lei stessa ha raccontato, nel 2020 ha dovuto affrontare la dolorosa scomparsa del figlio Aless Lecquio Garcia, avvenuta a soli 27 anni a causa di un tumore. Un evento che ha cambiato radicalmente la sua vita e che l'ha spinta a intraprendere il percorso della maternità surrogata, portato avanti nella più totale discrezione. La bimba sarebbe nata il 20 marzo e la neo mamma avrebbe lasciato la struttura insieme alla neonata due giorni dopo il parto.