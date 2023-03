L’attrice Ana Obregon mamma a 68 anni con la maternità surrogata, nel 2020 aveva perso un figlio L’attrice e conduttrice televisiva Ana Obregon è diventata mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. Due anni fa aveva perso il figlio 27enne a causa di un tumore.

A cura di Stefania Rocco

L’attrice e conduttrice televisiva spagnola Ana Obregon è diventata mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. La notizia arriva dalla rivista ¡Hola! che ha fotografato l’attrice all’esterno di una clinica privata di Miami – il Memorial Regional Hospital – mentre teneva in braccio una bambina appena nata. Obregon era arrivata in Florida solo qualche giorno fa ed era rimasta in attesa del parto.

Due anni fa, Ana Obregon aveva perso il figlio 27enne

L’arrivo della bambina apre una nuova pagina nella vita dell’attrice spagnola che, nel maggio 2020, aveva perso il primogenito Alejandro Lecquio Garcia a causa di un cancro. La bimba sarebbe nata il 20 marzo 2023. Obregon avrebbe lasciato la struttura insieme alla neonata due giorni dopo il parto. Secondo quanto riporta Europa Press, l'attrice avrebbe portato avanti il processo per diventare madre attraverso la maternità surrogata nella più totale discrezione. Pare che nemmeno le sorelle Celia e Amalia fossero state informate della decisione di Obregon.

Chi è Ana Obregon

Ana Obregon è conosciuta in Spagna per il suo lavoro di attrice e conduttrice. Diversi i film ai quali ha partecipato, compreso Bolero Extasy, film del 1984 con Bo Derek e Andrea Occhipinti. Diverse le miniserie, anche italiane, alle quali ha preso parte: da Voglia di cantare con Gianni Morandi e Sei delitti per Padre Brown. Dal 1993 al 1998, ha condotto insieme al collega Ramón Garcìa il format ¿Qué apostamos?, la versione spagnola di Scommettiamo che…? in onda su TVE1. Obregon è stata seguita anche per le sue storie d’amore. La più nota è quella vissuta con il conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia che determinò la fine del matrimonio con la modella italiana Antonia Dell’Atte. Proprio da quel legame nacque Alex, il figlio scomparso prematuramente nel 2020 a soli 27 anni.