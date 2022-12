Alfonso Signorini scherza e imita il suo ingresso a Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Avviso Gemma” Alfonso Signorini si sta divertendo a realizzare video divertenti su TIk Tok: nell’ultimo condiviso sfila con i vestiti di Pierpaolo Pretelli indosso. “Tra un po’ vado a Uomini e Donne” ha scritto: tra i commenti è spuntato anche quello di Tina Cipollari.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha conquistato Tik Tok nelle ultime ore. Il celebre conduttore televisivo al timone del Grande Fratello Vip sta festeggiando le vacanze di Capodanno in montagna con i Prelemi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lo hanno coinvolto nel famoso social network creando contenuti ad hoc per i fan insieme a lui. E dopo il video con una sexy Giulia Salemi, voce di Twitter nello studio del GF VIP, mentre fa il twerk, Signorini ha seguito il nuovo trend ormai virale: si è travestito da Pierpaolo Pretelli, poi il divertente annuncio, "Tra un po' vado a Uomini e Donne". Esilarante il commento di Tina Cipollari.

Il video di Alfonso Signorini commentato da Tina Cipollari

Alfonso Signorini su Instagram e Tik Tok ha condiviso un video divertente che ha conquistato i fan. Seguendo il trend "turning my mum into me" virale sul social network, si è trasformato in Pierpaolo Pretelli. Ha indossato i vestiti del presentatore di GF Vip Party ed ha sfilato davanti alla telecamera. Nella didascalia del video ha aggiunto il commento: "Tra un po' vado a Uomini e Donne".

Tra i numerosi commenti al post è spuntato anche quello di Tina Cipollari, divertita dal siparietto. L'opinionista del dating show ha commentato tirando in ballo Gemma Galgani, la Dama ormai veterana del programma: "Magari, ti aspettiamo. Intanto avviso Gemma".

Leggi anche Uomini e Donne, Pinuccia pronta a denunciare Tina Cipollari dopo una lite violenta in studio

La foto con i Prelemi e Tata Carla

Virale è diventata anche la fotografia scattata due giorni fa in compagnia di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Tata Carla. Quest'ultima è stata la guest star della Casa del Grande Fratello Vip, entrata per pochi giorni con il compito di mettere in riga i concorrenti affinché tenessero in ordine la casa. Obiettivo raggiunto o quasi: una mattina la donna si è infuriata con Luca Onestini e Edoardo Tavassi che le hanno fatto perdere la staffe. Oggi si rilassa con Signorini che nella foto condivisa su Instagram però si è calato nella parte dell'uomo severo: "Bimbi di Tata Carla crescono" ha scritto a corredo della fotografia con il suo dito medio in primo piano.