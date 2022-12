Tata Carla esasperata urla ai gieffini: “Porca t**a adesso andate a pulire il bagno, fate i letti” Tata Carla è la colf che è entrata nella Casa del Grande Fratello per mettere in riga i concorrenti. Peccato che alcuni di loro le stiano facendo perdere le staffe, come Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

A cura di Ilaria Costabile

L'entrata nella casa di Cinecittà di Tata Carla ha rappresentato l'inizio di una nuova fase della permanenza dei gieffini al Grande Fratello Vip. La donna, infatti, ha intenzione di insegnare loro come si gestisce una casa e per farlo non ha paura di essere alle volte anche severa, ed è così che una volta persa la pazienza ha sgridato i concorrenti e gli ha imposto di eseguire le sue direttive.

Le urla di Tata Carla

Non tutti i partecipanti al Grande Fratello Vip si può dire che abbiano ben chiaro cosa significhi tenere la casa in cui vivono in ordine, occupandosi non solo di lavare a terra, pulire il bagno e sgomberare la cucina, ma anche di riporre i propri vestiti negli appositi armadi o evitare che si accumulino panni sporchi in lavanderia. Insomma, lavoro da fare ce ne sarebbe, ma sembra che il più delle volte i gieffini si dimentichino dei loro doveri, nonostante non siano poi così oberati e quindi Alfonso Signorini ha ben pensato di chiamare qualcuno che possa metterli in riga, ed ecco che la sua colf Carla è arrivata a mettere ordine (in tutti i sensi). Peccato che alcuni dei gieffini siano un po' restii e, quindi, all'ennesimo richiamo, la Tata è esplosa: "Ma porca tr**ia, adesso fuori, fuori. Un po' scherzo ma adesso sono veramente incazzata. Fate i letti, ripulite il bagno, mettete a posto i piatti".

Il calcio a Edoardo Tavassi

Alcuni, però, sebbene l'età sia anche piuttosto alta, non hanno la minima intenzione di collaborare ed evitare di far arrabbiare la donna che da brava lavoratrice sta cercando di fare del suo meglio con tutti loro. Ed è così che Edoardo Tavassi finisce con l'essere preso di mira dalla Tata che stanca dei suoi continui scherzi lo insegue per dargli una punizione e gli sferra un calcio nel sedere. "Se lo meritava" tuona la 72enne, ormai sfinita dalle marachelle dei concorrenti che si divertono a stuzzicarla. Anche Onestini, però, non è da meno, tanto che la colf non esista a redarguirlo con il matterello durante i preparativi del pranzo, chiedendogli di allontanarsi dalla cucina.