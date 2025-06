video suggerito

Gemma Galgani balla in prima fila a Torino is fantastic, la dama di Uomini e Donne scatenata di fronte a Tananai C'era anche Gemma Galgani in piazza Vittorio Veneto a Torino per partecipare al concerto Torino is fantastic, evento condotto da Gerry Scotti e trasmesso su Canale5. La dama di Uomini e Donne filmata mentre si scatenava sulle note di Tananai.

A cura di Stefania Rocco

C’era anche Gemma Galgani in piazza Vittorio Veneto, a Torino, per assistere al concerto “Torino is fantastic”. L’evento musicale è stato condotto da Gerry Scotti, con la partecipazione di Noemi, e ha visto tra il pubblico anche l’ormai celeberrimo volto del trono over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Gemma è stata filmata dalle telecamere di Mediaset mentre si scatenava durante l’esibizione di Tananai. Del resto, Torino è la città natale della dama ed è comprensibile che la donna – in onda quotidianamente su Canale 5 per circa 9 mesi all’anno – abbia ottenuto la possibilità di partecipare in prima fila a un evento trasmesso proprio dalla rete che trasmette Uomini e Donne.

Gemma Galgani balla con Tananai e fotografa TrigNo

Galgani è stata inquadrata in diversi momenti della serata condotta da Gerry Scotti. La prima volta, la dama stava ballando sulle note di “Bella Madonnina” di Tananai. La seconda inquadratura, invece, è arrivata durante l’esibizione di TrigNo – vincitore del circuito canto dell’ultima edizione di Amici – che ha visto Gemma filmarlo da vicino, gesto che mostra un certo gradimento nei confronti dell’artista uscito dall’ultima stagione del talent show condotto da Maria De Filippi. Entrambi i momenti che hanno avuto per protagonista la dama sono diventati virali sui social.

Gemma Galgani ha concluso da single l’ultima stagione di Uomini e Donne

Come ogni anno, Gemma ha concluso anche questa stagione di Uomini e Donne da single. Nonostante l’impegno profuso e i vari tentativi – più o meno riusciti – di instaurare un rapporto con uno degli uomini del parterre, la dama ha dovuto abbandonare nuovamente il trono over senza la compagnia di un uomo insieme al quale trascorrere l’estate. E con la speranza – una volta superati i problemi di salute che l'avevano afflitta – di poter tornare in studio a settembre in attesa di un’altra occasione.