Achille Lauro a Sanremo 2025: "Sequestrati in un negozio da fan stupendi. Con Elodie ho fatto una pazzia" Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con Incoscienti giovani. In pochi anni è diventato un veterano del festival e artista amatissimo, al punto che è dovuta intervenire la Polizia per liberarlo dai fan che gli impedivano di uscire da un negozio.

A cura di Francesco Raiola

Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con Incoscienti giovani, una delle canzoni più apprezzate del festival. Lauro è arrivato a questo nuovo step della sua carriera dopo aver tanto navigato, partendo dalla trap e sperimentando e contaminando generi. Questo nuovo mondo è cantautorale, si rifà alla tradizione romana e sarà ancora più esplicito nel suo prossimo album che uscirà tra qualche mese. Intanto è diventato un veterano del festival, al punto che oggi è rimasto chiuso in un negozio, assediato dai fan, con la Polizia arrivata a liberarlo e nel caos si è fermato con una piccola fan in lacrime. Fanpage lo ha raggiunto per farsi raccontare del Festival.

Ciao Lauro, abbiamo letto che sei bloccato in negozio, che succede?

Siamo sequestrati, è impossibile uscire. Che ti devo dire? Qua stanno arrivando i carabinieri a liberarci, siamo da due ore qua mi dicono. È bellissimo sentire l'affetto dei fan.

Senti da Ragazzi madre e ancora più da Pour l’amour è stato un lungo percorso. Qui siamo arrivati al cantautorato romano, sei ancora in cerca? Cosa ti incuriosisce?

È un percorso sicuramente nuovo, figlio di 2 anni, forse 3, di ricerca musicale: sono stato tanto all'estero, tanto da solo, non sono neanche uscito con tanta musica poi, l'ho fatto sporadicamente, con delle operazioni particolari, quindi questo percorso è parte da Amore Disperato, passa per Incoscienti Giovani e atterra su un album che uscirà prima dell'estate e secondo me sarà il coronamento di questi due ultimi 2-3 anni del punto di ricerca musicale. Non mi piace dire che sarà il disco della maturità, ma sicuramente è un disco che sarà per me molto importante, è un disco di canzoni, è un disco da cantare, un disco per i concerti.

Quella parte finale con Elodie, quando hai cantato Ancora, come è nata?

È nata perché avevo promesso a Elodie che avrei fatto una pazzia di San Valentino per tutte le persone in sala. Lei si vergognava e ha detto "Non mi interessa", non credeva che l'avrei fatto, ma ci sta fare un po' di spettacolo su quel palco.

Palco che tra l'altro è diventato il tuo, nel senso che ormai possiamo dire che sei un veterano…

Sì, sì, sono tranquillissimo, per me è una calma piatta proprio.

Hai aspettative per stasera?

A me interessa, come sempre, fare cose belle e grandi. Poi qui è un po' tutto regolato da una dinamica tutta sua che poi non corrisponde neanche tanto alla vita reale.

In che senso?

Sai, quando ho fatto il Sanremo di Me ne frego, sono arrivato ottavo, ma è come se avessi vinto, per quello che ho raccolto dopo, capito? La cosa belle di Sanremo è che ormai c'è veramente spazio per tutti, ognuno può ritagliarsi il proprio, oltretutto la classifica conta poco rispetto ai frutti che si possono raccogliere. A volte chi non ha vinto ha raccolto più di chi ha vinto. Poi io cerco sempre di fare il mio Sanremo, il mio spettacolo nello spettacolo. È un po' come mi creassi il mio mondo, quello che piace fare a me: quando salgo sul palco amo creare un mio mondo, diverso dagli altri, non dico migliore o peggiore, dico diverso, unico.

Hai detto che del gossip ti frega poco. Però un po’ rompe le scatole? Non toglie attenzione a tutto ciò che mi stai raccontando?

Come hai visto anche in conferenza stampa, io mi concentro sulla musica e sulle mie cose.

La scelta di Celeste della Porta per il video di Incoscienti giovani, invece?

Cercavo un'attrice che avesse un po' quella caratteristiche delle grandi dive del cinema di una volta, cioè la grande eleganza innata nel portamento, la semplice, la pulizia e la grande sensualità e secondo me lei è sicuramente il voto giusto, ha la personalità giusta. Io non la conoscevo, quando l'ho conosciuta mi sono proprio reso conto che lei ha quelle caratteristiche, tanto è vero è la protagonista dell'ultimo film di uno dei migliori registi italiani.