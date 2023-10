Accusò Can Yaman di aggressione, la negoziante denuncia i fan dell’attore: “Ingiurie e attacchi”

Lo scorso mese, una negoziante di Civita Castellana aveva denunciato una presunta aggressione verbale ricevuta da Can Yaman. L'attore si sarebbe scagliato contro di lei perché avrebbe disturbato le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, tenendo la musica alta nel suo negozio. Quando il nome della donna è apparso sui giornali, alcuni fan dell'attore turco, l'hanno insultata sui social. La negoziante ha deciso di denunciare.

Come riporta il Corriere della Sera, l'avvocato che assiste la commerciante, Giuseppe Romano, ha confermato la denuncia dei profili da cui sono partiti gli insulti nei confronti della donna:

Sono tredici i nickname che l'avvocato ha fornito alla Procura e che hanno pronunciato le accuse ritenute più gravi. Tra gli insulti ricevuti che hanno come oggetto anche la sua attività commerciale: "Vende roba schifosa/ Roba da mercatini dell'usato/ Si ricordi che il male fatto a Can prima o dopo torna indietro/ Sai che puzza di fumo avranno quei vestiti?".

Stando a quanto raccontato dalla commerciante al Messaggero, Can Yaman sarebbe entrato nel suo negozio "come una furia", intimandole di spegnere la musica:

Sono entrata in negozio presto, alle 7 del mattino. Ho cominciato a fare le pulizie. Una volta dentro non potevo né uscire né ricevere clienti. Ero praticamente sequestrata. Così ho acceso la radio. Poco dopo sono entrate due persone per chiedermi di spegnere l’apparecchio. Mentre parlavo e spiegavo educatamente le mie ragioni, è arrivato come una furia Can Yaman, che mi ha aggredito verbalmente. Hanno dovuto trattenerlo in quattro perché voleva avventarsi contro di me, ha anche dato un calcio a una delle persone che tentavano di tenerlo fermo. Io mi sono spaventata moltissimo.