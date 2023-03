C’è posta per te stasera su Canale 5, ospiti Mengoni e Gerry Scotti: le storie dell’ultima puntata

Stasera, sabato 11 marzo 2023 su Canale5 torna l'appuntamento con C'è posta per te 2023 con tante storie emozionanti e divertenti. La puntata che va in onda oggi è l'ultima di questa edizione, infatti, il programma lascia il posto al Serale di Amici. Gli ospiti di questa sono sera sono Marco Mengoni e Gerry Scotti. L'appuntamento è alle ore 21:20 ed è possibile vedere la puntata in diretta anche su Witty e Mediaset Infinity.