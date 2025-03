Serena Garitta: “Oggi vivo di tv, buttai i 220mila euro vinti al GF. Il reality di adesso dura troppo”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Serena Garitta è stata la vincitrice del Grande Fratello nell'edizione del 2004, una delle prime in onda su Canale 5. Entrata nella Casa più spiata d'Italia a 25 anni, ne è uscita qualche mese dopo con un montepremi di 220mila euro. A distanza di oltre 20 anni, lavora ancora in televisione e, intervistata da Leggo, ha parlato del reality e della sua vita. Proprio questa sera, lunedì 31 marzo, andrà in onda la finale dell'edizione in corso.

Cosa pensa Serena Garitta del nuovo Grande Fratello

"Da quando è diventato GF Vip in qualche modo ho un po' perso l'interesse. Forse l'ultima edizione che ho guardato con più assiduità è quella del 2021, dove c'erano Soleil, Alex Belli e Giulia Salemi", ha confessato Serena Garitta riguardo al nuovo Grande Fratello, che fino a qualche anno fa aveva l'edizione Vip. Riguardo a questa ancora in corso, che finirà il 31 marzo con la proclamazione del vincitore, ha ammesso:

Forse dura un po' troppo. Noi siamo rimasti tre mesi, ma premetto che io ci sarei rimasta anche tre anni la dentro, ci stavo benissimo. Però secondo me si perde interesse, anche i concorrenti stessi. Si esasperano le reazioni e i comportamenti, con una durata così fa fatica anche la persona che parte più lucida e più controllata a restare autentica, che è alla base del format. Poi, rispetto alla mia edizione, oggi ci sono i social che alimentano e amplificano tutto, come una cassa di risonanza.

Il montepremi e il successo subito dopo il GF

Serena Garitta è uscita dalla Casa più spiata d'Italia con un montepremi di 200mila euro. "Li ho buttati tutti", ha fatto sapere a proposito del montepremi, vinto quando aveva solamente 25 anni. "Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l'ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte", ha aggiunto. Dopo il reality, la vincitrice è stata raggiunta anche da una notorietà che fino a qual momento non conosceva e, per anni, è stata identificata come ‘Serena del Grande Fratello", un'etichetta che non la infastidisce affatto, anzi:

C'erano le discoteche che chiamavano per fare le serate, anche se per quello piacevano di più gli uomini. Io ho fatto tante feste di piazza, tante sagre molto divertenti. Il successo è durato diversi anni. Per molti anni mi hanno riconosciuta come Serena del Grande Fratello. Se ho vissuto quello che ho vissuto è solo grazie al Grande Fratello, per questo ora mi sento in colpa se lo seguo meno.

"Da 20 anni la tv è il mio lavoro"

Per Serena Garitta il GF è stato il famoso trampolino di lancio per il mondo della televisione. Oggi, a distanza di più di 20 anni, lavora ancora davanti alle telecamere: "A volte ho pensato che forse sarebbe stato meglio avere una vita più più lineare e solida. Però a me è andata bene. Sono venti anni che vivo di televisione e non sono mai stata senza lavoro. Magari non ho fatto l'exploit, non sono arrivata a presentare Domenica In, però la tv è diventata il mio lavoro". Nel corso della sua carriera, programmi come Lucignolo da inviata e anche Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, riguardo la quale confessa: "La trovo bravissima, quando lavoravo con lei si accorgeva di tutto, vorrei che tornasse". La sua aspirazione non è mai stata "arrivare a tutti i costi" e oggi si reputa felice e soddisfatta della sua vita.