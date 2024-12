video suggerito

Samuel Peron: “Mariotto sembra voglia imitare Malgioglio. Lucarelli? Una volta l’ho vista in difficoltà” In un’intervista Samuel Peron ha parlato dell’infortunio che gli ha impedito di ballare con Federica Pellegrini a Ballando con le stelle. Il ballerino, poi, ha detto la sua sul comportamento di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, giudici del dance show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samuel Peron, dopo l'abbandono di Angelo Madonia da Ballando con le stelle, avrebbe dovuto ballare al fianco di Federica Pellegrini. Il ballerino, però, si è infortunato e al fianco della Divina è tornato Pasquale La Rocca. Peron, intervistato da Today, ha parlato dell'incidente che l'ha costretto al ritiro e ha commentato il comportamento di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, giudici del dance show.

Samuel Peron: "Dopo l'infortunio mi è cascato il mondo addosso"

Per Samuel Peron non è stato semplice cedere il suo ruolo a Pasquale La Rocca: "Mi dispiace tanto perché Federica per me era un testimone molto importante, in poco tempo abbiamo creato una sinergia fantastica". Il ballerino ha chiarito che in 17 anni di carriera non gli era mai capitata una cosa simile: "Mi sono fatto male, sì, infiammazioni e roba varia, ma mai nulla di grave da bloccarmi. Mai successo. Si vede che doveva andare così". All'inizio pensava si trattasse di una semplice contrattura, ma il fisioterapista chiamato da Milly Carlucci gli ha spiegato che era una cosa più seria: "Mi hanno portato a fare un'ecografia. Al medico ho detto di farmi un'iniezione, così sarei tornato in scena, invece mi ha risposto che avevo uno strappo di terzo grado e dovevo stare fermo almeno venti giorni, senza appoggiare il piede e tenendo le stampelle. Lì mi è cascato il mondo addosso". Il ballerino ha raccontato di aver apprezzato la scelta di Carlucci di richiamarlo nella trasmissione e ha aggiunto di non aver sentito alcuna pressione, nonostante la situazione legata all'esclusione di Madonia dal cast: "Sono subentrato in tutela della produzione. Poi certo ero dispiaciuto per quanto accaduto, per le dinamiche che si sono innescate, ma non mi appartengono. È una cosa loro. Il mio compito era di portare avanti Federica, stop".

Samuel Peron: "Guillermo Mariotto? È molto strano"

Di recente è stata molto commentata l'uscita di scena di Guillermo Mariotto prima della fine del programma. Tra le varie versioni che erano circolate nei giorni successivi (prima che venisse chiarito che si trattava di problemi di salute), anche una che voleva il giudice travolto da un'emergenza lavorativa. Una versione che Samuel Peron ha commentato così:

All'una di notte devi correre in atelier a finire un abito? Non ero lì quando è successo, avevo il piede dolorante e a un certo punto sono tornato a casa. Il tempo di mettermi sul divano e non c'era più Mariotto. Tutto molto strano.

Il ballerino ha poi parlato del suo comportamento nell'ultimo periodo: "È molto strano. Ha degli atteggiamenti che sembra stia imitando Malgioglio. Si presenta con le cuffie, ha uscite incomprensibili che pensi ‘bah'. Mi dispiace dire queste cose, ma è così". Tra i giudici anche Selvaggia Lucarelli ha fatto spesso parlare di sé, Peron ha spiegato:

Selvaggia è una donna che stimo molto, ma a volte non condivido i modi con cui approccia. Lei è un fabbro, sa benissimo come usare i propri utensili per prendere il ferro e batterlo, creando quello che le serve. La conosco da anni e l'ho vista agire con Morgan, Asia Argento, Alba Parietti, con tutti. A volte va troppo sul personale, e lì è un chirurgo, altre invece è molto quadrata. Sicuramente però dà un senso alla sua votazione rispetto ad altri giudici.

Secondo l'insegnante di ballo, l'unico a metterla in difficoltà è stato Teo Mammucari: "Non per il giudizio, ma proprio sull'interazione. Teo è un saltimbanco, non sai mai dove va a parare, come reagisce".