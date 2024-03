Rosa Caracciolo sul marito Rocco Siffredi: “Infranse il nostro patto. Gli dissi che doveva curarsi” Rosa Caracciolo spiega qual è “il prezzo” da pagare per essere la moglie di un pornodivo sessodipendente. Lo ha sempre amato, anche dopo che lui l’ha ferita: “”Mentre era con una donna, gli partì per sbaglio una chiamata a me. Aveva infranto il nostro patto, ovvero sul lavoro fai ciò che vuoi, fuori no. Gli dissi che doveva curarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cosa significa essere la moglie di un pornodivo? Rosa Caracciolo, sposata da più di 30 anni con Rocco Siffredi – intervistata dal settimanale Oggi – prova a rispondere a questa domanda. Il 6 marzo è uscita su Netflix la serie Supersex, dedicata alla vita del pornoattore, interpretato da Alessandro Borghi. "Vedere mio marito impersonato da un altro è stato strano. Come se ti presentassero per la prima volta qualcuno che conosci benissimo" spiega Rosa. I due si sono conosciuti a Cannes, in occasione del festival del cinema a luci rosse, da quel momento non si sono più lasciati. Tra i due le cose non sono andate sempre bene: "Ha infranto il nostro patto, gli dissi che doveva curarsi".

La vita "normale" di Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi

A Rosa Caracciolo, il cui vero nome è Rózsa Tassi, non interessa la professione di pornoattore di Rocco Siffredi. Alla domanda su come si possa preservare una relazione quando il corpo del tuo uomo è di altre donne, risponde che ciò che conta davvero è l'anima. Rosa Caracciolo sa che quella di Rocco è sua. Il mondo, però, sembra non capirlo: "Ricordo che un giorno a Roma andai in banca e il cassiere ci provò con me. Avrà pensato: “Questa sta con Siffredi, ci starà con tutti”. Tornai a casa turbata, Rocco era furioso". Fuori è un conto, dentro casa è un altro. Rosa spiega che la loro è una vita normale, a tratti noiosa, che ruota intorno ai figli Lorenzo e Leonardo.

"Mi tradì fuori dal set, avevamo un patto"

Rocco Siffredi l'ha sempre detto: per essere chi è ha dovuto pagare un prezzo. Qual è quello di essere sua moglie? Rosa Caracciolo dice di non aver dovuto rinunciare a nulla. Stare con lui, però, non è stato sempre facile. Nel 2004 si scoprì sessodipendente e dichiarò di essere andato con diverse prostitute. "Mentre era con una donna, gli partì per sbaglio una chiamata a me. Lo affrontai e mi confessò tutto il resto. Ero ferita, molto. Aveva infranto il nostro patto: sul lavoro fai ciò che vuoi, fuori no. “Devi curarti”, gli dissi" rivela Rosa Caracciolo. Aveva perfino pensato di lasciarlo dopo che aveva tradito la sua fiducia. Poi, però, hanno lavorato insieme per rimettere in sesto la loro relazione: "Se c’è una cosa che abbiamo in comune è il fatto di essere cocciuti".