Chi è Rosa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi e madre dei suoi figli Rosa Caracciolo, il cui vero nome è Rózsa Tassi, ha quasi 52 anni e da più di 30 è al fianco di Rocco Siffredi. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo e Leonardo Tano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi, 52 anni il 29 giugno, è sposata con Rocco Siffredi da più di trent'anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano, classe 1996, e Leonardo Tano, classe 1999.

Chi è Rosa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi è un’ex modella e attrice

Rosa Caracciolo nasce il 29 giugno 1972 a Szolnok, in Ungheria. In una lettera pubblicata da Marie Claire scriveva che inizialmente le sarebbe piaciuto diventare una parrucchiera, lavoro che ha fatto solo per un anno. Nel 1990, infatti, un fotografo la iscrive al concorso di bellezza Queen of Hungary, che vince. Nel 1993 si trova in Francia per un ingaggio da testimonial per una linea telefonica erotica durante gli Hot d’or, i premi europei per il cinema pornografico (la cui cerimonia si svolge a Cannes). È in quell'occasione che incontra Rocco Siffredi, suo futuro marito. In quel periodo il pornoattore stava lavorando al film The Bodyguard (la versione a luci rosse della pelicola con Kevin Costner e Whitney Houston) ed è qui che Rosa Caracciolo fa il suo debutto come attrice. Negli anni seguenti prende parti a diverse produzioni – la sua carriera durerà fino al 1998 – dirette da registi come Anthony Spinelli e Joe D’Amato. Tra i titoli più conosciuti c'è County Line, Amleto – Per amore di Ophelia, Tharzan – La vera storia del figlio della giungla, Rocco e le storie tese e The Last Fight.

Leonardo Tano, Rocco Siffredi, Rosa Caracciolo e Lorenzo Tano

Il matrimonio con Rocco Siffredi e la nascita dei due figli

Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi si sposano per la prima volta nel 1994 a Budapest e la seconda nel 1996 in Italia. Per i venticinque anni del loro matrimonio, Rocco Siffredi raccontava a Novella 2000 di aver organizzato una festa speciale: "Mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita. Praticamente è una cerimonia privata, una festa intima che faremo da noi a Budapest. Sarà un party privato, a fine estate e all'aperto, dove di solito giro: nei Siffredi Studios". Dalla loro unione sono nati due figli: Lorenzo e Leonardo Tano. Il maggiore, che a dicembre ha partecipato al programma Ballando con le stelle, spiegava il suo rapporto con il padre: "Papà, in famiglia, è quello che ci dà campo libero su tutto, è quello ‘buono’, come penso in tutte le famiglie, mentre la mamma è quella che ci mette sempre in guardia". Leonardo, il minore, è un campione d'atletica.

Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi

Il legame e il sostegno di Rosa al marito

Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi sono molto uniti, più volte il marito ha parlato della loro la loro relazione. Tempo fa diceva: "Se mia moglie dovesse lasciarmi io me ne andrei in Africa ad aiutare i bimbi in difficoltà. Non avrei motivi di vita. Spero che questa ragazza che ha deciso di condividere con me la sua esperienza di vita sia felice". La sua scelta di cambiare ruolo nel mondo del porno, diventando produttore, viene proprio dal senso di colpa nei confronti della famiglia: "I primi problemi li ho avuti quando mi sono sposato e ho avuto un figlio. Ho provato un forte senso di colpa nei confronti del mio lavoro: da 24 anni torno a casa e leggo negli occhi di mia moglie la sofferenza". Tra i due non esistono problemi legati alla gelosia, sicuri della fedeltà alla base della loro relazione.