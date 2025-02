Nel telefono di Rkomi: “L’ultimo video? Alla mia ragazza, la mia colazione da campione a Sanremo” Rkomi è il protagonista del format di Fanpage.it, Nel telefono di, in cui l’artista fa scoprire un po’ del suo mondo, facendoci spulciare nel suo telefono. Il cantante mostra le ultime ricerche fatte, il conteggio delle sigarette fumate e anche del brano che porta a Sanremo 2025. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Rkomi, in gara a Sanremo 2025 con il brano Il ritmo delle cose, fa scoprire un po' del suo mondo alle telecamere di Fanpage.it con il format Nel telefono di, dove passando dalle ultime ricerche fatte in campo musicale, alle sigarette contate fino alle foto mandate alla sua ragazza, si parla anche della sua partecipazione al Festival e di come le tematiche raccontate nella sua canzone siano piuttosto impegnative.

Rkomi e il video mandato alla sua ragazza

La prima domanda, la più semplice che si possa porre a qualcuno che abbia in mano il proprio cellulare, è relativa allo sfondo. Ma Rkomi stupisce dicendo: "Oggi in realtà nulla, oggi ho questo nero, che però è ottimo per il brano, ha della darkness in qualche modo, perché è un brano pensante e quindi diventa un po' più scuro, approfondendo determinati temi". E se lo sfondo è a suo modo neutrale, magari tra le immagini c'è qualcosa di più colorato: "Ho un video che ho mandato alla mia ragazza, la mia colazione, la colazione dei campioni". Il cantante, quindi, conferma di essere fidanzato e anzi sottolinea anche che l'ultima chiamata fatta è proprio alla sua dolce metà, trattasi dell'ex finalista di Miss Italia, Viviana Vogliacco. Si passa, quindi, alle foto: "Ho mandato delle foto a Luca. Luca è un mio carissimo amico, nonché un socio di lavoro e tante altre cose". Con un cantautore, non si può non parlare di musica e Rkomi svela qual è l'ultimo brano ascoltato: "Lou Reed stamattina, un brano che non conoscevo, che è This magic moment". Ma visto che non si finisce mai di conoscere musica nuova, ecco anche le ultime ricerche: "Quello che ho cercato, David Bowie, I'm Deranged, che è un brano che non conoscevo, me l'ha consigliato il mio fotografo, che è un grande fan, stavo parlando di David il nostro amico e da lì, poi, questo scambio di musica". Cantanti, sì, ma anche altro, su Google, infatti, Rkomi ha cercato di recente:

Il cigno nero, un libro che non ho assolutamente capito di Nicholas Caleb un economista, ne parlavo con un amico, pensavo che il concetto dal quale partiva fosse uno, invece non c'entra proprio un cazzo. Però è bello, è bello così, va bene.

Cosa c'è nelle note del telefono di Rkomi

E l'ultimo artista con cui ha parlato? Si tratta di Karakaz: "Un artista emergente, non tanto emergente, un bel fenomeno. Gli dicevo che non ha cuore e che lo tirava fuori grazie a Sanremo, per la distanza, è da un po' che non ci sentiamo". Ovviamente, poi, va letta anche la risposta del giovane cantante tirato in ballo: "Adesso pure senza cuore sono? Bestia che non sei altro. Persona d'oro, però è uno che tiene molto, difficile che mandi un cuore". È il poi il momento di uno degli angoli sommersi del telefono, le note, nelle quali ognuno di noi, segna pensieri, parole, appunti e Rkomi rivela:

Ultima nota, adesso sto facendo il conteggio delle sigarette, quindi l'ultima che ho fumato è la sesta. Poi sotto ci sono delle parole che mi segno, in questo caso c'è aitante, che leggevo in un libro, una parola che non utilizzo, vorrei utilizzare un po' di più, poi c'è lapalissiano, cose che non utilizzerò mai, sono quelle cose che poi ti segni, magari non è il massimo per una canzone, però mi interessa, anche nelle conversazioni.