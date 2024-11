video suggerito

Rkomi ha ritrovato l'amore con Viviana Vogliacco, le prime romantiche foto di coppia in viaggio a Parigi

A cura di Elisabetta Murina

Rkomi ha ritrovato l'amore. Il cantante è uscito allo scoperto sui social con la nuova fidanzata, Viviana Vogliacco, con cui è partito per un romantico viaggio a Parigi. È stata la ragazza, 26 anni, ex finalista di Miss Italia, a pubblicare su Instagram i primi scatti della loro storia d'amore, ufficializzandola a tutti gli effetti.

Rkomi esce allo scoperto con Viviana Vogliacco, le prime foto social

Come mostrano le immagini su Instagram, Rkomi ha ritrovato la serenità al fianco di Viviana Vogliacco, dopo la frequentazione avuta con Havana Plevani nell'estate del 2023. I due sono usciti allo scoperto sui social pubblicando alcuni romantici scatti del loro viaggio a Parigi, la città degli innamorati per eccellenza. E, come ogni coppia che fa tappa nella capitale francese, hanno visitato il museo del Louvre e si sono poi scambiati romantici baci davanti alla statua Amore e Psiche di Antonio Canova. Non si sa con certezza da quanto tempo siano fidanzati o come si siano conosciuti, ma dalle foto la loro complicità e sintonia è subito evidente. Tra le storie Instagram compare anche il loro ultimo selfie di coppia prima di lasciare la città, uno scatto in aereo con scritto "l'ultimo pain au chocolat".

Chi è Viviana Vogliacco, la nuova fidanzata di Rkomi

Stando alle informazioni si hanno sul suo conto, Viviana Vogliacco ha 26 anni, è nata a Bari e ha origini jugoslave. Nel 2016 è stata una delle 10 finaliste di Miss Italia, nell'edizione poi vinta da Rachele Risaliti. Nel suo passato anche il mondo del calcio, quando per un breve periodo ha ricoperto il ruolo di arbitro. Questo sport è una passione di famiglia: la ragazza è la cugina di Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa e marito di Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa.