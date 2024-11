video suggerito

Carolina Russi: “Dopo narcisisti ed emotivamente indisponibili, ho trovato una persona carina” Anna Pettinelli e la figlia Carolina Russi sono state ospiti di Verissimo. La 32enne ha raccontato di aver incontrato una persona, ma di non volerne ancora parlare in maniera approfondita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Verissimo di domenica 17 novembre si apre con una coppia di madre e figlia più che scoppiettante, ovvero Anna Pettinelli e Carolina Russi. Le due sono legatissime e non è la prima volta che appaiono insieme nel salotto di Silvia Toffanin. Stavolte, però, la neo 32enne porta con sé una novità, pare infatti che abbia trovato l'amore.

Carolina Russi parla del suo nuovo incontro

Una chiacchierata a tutto tondo, per esplorare un rapporto profondo e al tempo stesso ironico e leggero, come quello che lega Anna Pettinelli e sua figlia Carolina. Lo scorso anno, la coach di Amici aveva raccontato proprio da Silvia Toffanin che, dopo una vita trascorsa insieme, si sarebbero separate perché "la sua bambina" aveva trovato una casa in cui andare a vivere da sola. Tra una battuta e l'altra, un commento sul loro legame, ecco che la conduttrice tocca un argomento piuttosto delicato per Carolina, ovvero quello sentimentale: "Sei particolarmente bella oggi, non c'è qualcosa che ci devi dire? Ti faccio una domanda a caso, come va l'amore?" dice la padrona di casa:

Silvia, decisamente meglio rispetto all'ultima volta che ci siamo viste. Eh allora…Dopo i narcisisti patologici, gli emotivamente indisponibili, quelli che ‘ti voglio ma non posso', è arrivata finalmente una persona carina. Ero nel momento donna indipendente, sono andata a New York da sola, due settimane, non ci ero mai stata, proprio in quel momento in cui avevo detto di non volere nessuno, mi hanno fregata.

Toffanin, quindi, chiede da quanto tempo vada avanti questa conoscenza, per provare a carpire qualche segreto in più, ma Carolina non sembra volersi sbilanciare:

Stiamo insieme da quasi tre mesi e viviamo insieme praticamente perché lui abita a Milano, ma per lavoro viene spesso a Roma. Quindi quando viene sta a casa mia. Era partita con un tre giorni giù e dieci su e adesso dieci giorni giù, due su. A parte che ho il terrore di parlarne, perché lui è la persona più riservata dell'Universo, ma sono proprio scaramantica.

Il nuovo arrivato l'ha conosciuto anche Anna Pettinelli che, però, dopo una battuta si limita ad un giudizio equilibrato: "Silvia vuoi sapere nome e cognome? Scherzo, non mi permetterei mai. È carino, mi sembra gentile". La conduttrice, sull'onda dello scherzo, chiede a Carolina se sua madre possa darle consigli in amore:

Per qualsiasi cosa va bene, ma per l'amore non è il mio modello, però sta facendo una crescita da questo punto di vista. Sta diventando molto più indipendente, sta capendo che non ha bisogno di nessuno.