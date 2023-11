Milly Carlucci sulle polemiche a Ballando con le stelle: “Fanno parte del gioco, normale ci siano” Milly Carlucci commenta questa nuova edizione di Ballando con le stelle, sostenendo che le polemiche siano normali in uno show di questo genere e soffermandosi su Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, due protagonisti indiscussi del programma.

A cura di Ilaria Costabile

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milly Carlucci racconta in un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv come procede la nuova edizione di Ballando con le stelle che rappresenta, ad oggi, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Uno show in cui il ballo è centrale tanto quanto le polemiche e, infatti, la conduttrice ne è pienamente consapevole, tanto da non rifuggirle, ma da accettarle e spiegarle.

Teo Mammucari star dello show

Tra i personaggi che hanno dato una svolta a questa edizione dello show, c'è sicuramente Teo Mammucari. Un mattatore, uno showman che con la sua irriverenza dà un certo brio alle puntate e il cui atteggiamento è stato anche contestato in diverse occasioni, sebbene il presentatore romano non abbia nascosto il desiderio di poter far parte di una giuria come quella di Ballando, dicendosi anche stanco della necessità di innescare discussioni ad ogni esibizione. Sul suo conto la padrona di casa dichiara: "Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro".

Teo Mammucari tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, fonte Instagram

Il commento su Selvaggia Lucarelli e le polemiche con i concorrenti

Ovviamente a dare man forte a Mammucari è Selvaggia Lucarelli che con la sua parlantina ha avallato e a volte osteggiato il modo di fare del concorrente, e da sempre rappresenta una cifra polemica all'interno del programma, tanto che lo scorso anno non sono mancate incomprensioni, spiegate in questi termini da Carlucci:

Per Selvaggia ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo.

A questo proposito, poi, non poteva mancare una domanda sulla querelle nata con Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi, che in più momenti si è trovata a battibeccare proprio con Selvaggia Lucarelli. La presentatrice, quindi, ammette che queste frecciatine siano ampiamente contemplate: "Abbiamo chiamato noi Simona. La coppia con Ricky è affiatata e rappresentano quasi un tutt’uno. Un po’ di polemica ci può stare, fa parte del gioco. Poi ognuno giustamente ha la sua opinione e sceglie i propri" beniamini.