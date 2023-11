Max Biaggi: “Sono single per scelta, il 50 per cento del mio cuore è per la mia ex Eleonora Pedron” Nel 2015 quando Max Biaggi comunicò sui social la fine della sua relazione con Eleonora Pedron. Oggi, in un’intervista al Corsera, si dichiara ancora molto legato a lei: “Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta”.

Era il 29 settembre 2015 quando Max Biaggi comunicò sui social la fine della sua relazione con Eleonora Pedron. Una lunga storia d'amore, durata dodici anni, con due figli Ines e Leon. “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, ha dichiarato di recente la Miss, che non ha mai negato il dolore generato da quella rottura: “Quando ci siamo lasciati le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto. Ma oggi dobbiamo essere uniti per i nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

"Eleonora è cuore di mamma, io svolgo il ruolo del genitore più rigido che a volte deve dire di no", ha confermato Max Biaggi in un'intervista al Corsera, "i nostri figli vivono l'adolescenza. Gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano".

Ad oggi, Eleonora Pedron vive un nuovo amore con l'attore Fabio Troiano, con il quale ha un rapporto "senza troppe pressioni" in quella che è a tutti gli effetti "una relazione bella, affettuosa, naturale", anche per i due figli che la vivono indirettamente insieme a lei. Max Biaggi si dichiara invece ancora single e fornisce una motivazione toccante: "Sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene".