Il primo incontro tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano: “Ho finto di ignorarla per tre ore” Il racconto dell’inaspettato primo incontro tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano, insieme da 3 anni. Galeotto fu un posto a sedere sul treno. L’attore: “Ho finto di ignorarla per tre ore”.

A cura di Stefania Rocco

Al settimanale Chi Fabio Troiano ed Eleonora Pedron raccontano il loro primo incontro. Insieme da tre anni, l’attore e l’ex Miss Italia (per anni legata a Max Biaggi, padre dei suoi due figli) sono stati abbinati letteralmente dal fato. Galeotto – e fortunato – fu uno scambio fortuito di posto sul treno. “La prima volta ci siamo incontrati in treno e non ci siamo parlati per tutto il viaggio”, ricorda l’attore, “Io dovevo prendere il treno prima, lei quello dopo e tutti e due abbiamo cambiato il biglietto: siamo siamo saliti, per caso, sullo stesso Roma – Milano. Il treno è pieno zeppo e io mi siedo in quello che credo sia il mio posto. A un certo punto, però, arriva un tipo e mi dice ‘Questo posto è mio’ e mi fa spostare davanti. Finisco di fianco a Eleonora. Abbiamo incrociato gli sguardi e ho finto per tre ore un’indifferenza falsissima”.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano

Eleonora Pedron: “Fabio Troiano mi è sempre piaciuto”

A differenza del compagno, Eleonora ammette candidamente di avere sempre nutrito un certo interesse nei confronti di Troiano, interesse custodito da prima che la loro relazione cominciasse: “Io l’avevo già incontrato a Torino, l’avevo visto passeggiare in centro: a me lui è sempre piaciuto. Quando me lo sono trovata di fianco un po’ di emozione l’ho provata, l’interesse da parte mia c’era mia non capivo come comportarmi. E poi è difficile che prenda l’iniziativa: ci sono donne che lo fanno, ma mi sa che io non faccio parte di quel team”. Poi la domanda che ha innescato la loro prima conversazione:

Per tutto il viaggio mi sono fatto i fatti miei. Dovevamo andare a Milano Centrale, il treno era diretto a Torino, unica fermata Milano Rogoredo. Lei allora mi chiede ‘Ma non è Milano Centrale? Perché non vorrei arrivare a Torino’ e io ‘Comunque non cascheresti male, Torino è una bella città’.

Stanno insieme da tre anni

Fabio Troiano: “Le scrissi su Instagram, mi rispose dopo 10 secondi”

Quel primo incontro termina senza che i due si scambino i numeri di telefono ma è Troiano a sbloccare la situazione, decidendo di cercarla via Instagram. A quel messaggio, Eleonora risponde dopo qualche secondo. E lo fa con un invito chiarissimo:

Leggi anche Carlo e Camilla, la storia di un amore contrastato dal primo incontro al matrimonio