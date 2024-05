Mara Maionchi su Tiziano Ferro: “Ho dato consigli giusti. Essere così robusto a 18 anni non è salutare”

video suggerito

Nel numero del settimanale Chi, in uscita l'8 maggio, Mara Maionchi parla della sua vita, della sua carriera – al momento è impegnata con Che Tempo Che Fa, L'acchiappa talenti e l'Eurovision – e dei suoi colleghi, da Ornella Vanoni a Simona Ventura. La discografica risponde alle domande sulla polemica a distanza avuta con Tiziano Ferro: "Penso di aver dato consigli giusti".

Mara Maionchi su Tiziano Ferro: "Essere così robusto a 18 anni non è salutare"

Mara Maionchi, ospite nella trasmissione Belve, aveva rivelato che Tiziano Ferro fosse tra i cantanti a non aver capito la fortuna di averla incontrata: "Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d'obbligo avere della riconoscenza". Dichiarazioni che le erano valse un tapiro e a cui Tiziano Ferro aveva replicato via social, sottolineando come le avesse sempre mostrato gratitudine. Mara Maionchi, al settimanale Chi, interviene ancora una volta sulla vicenda: "Se gli ho detto di dimagrire all'inizio della sua carriera? Secondo me essere così robusto a 18 anni non è così salutare. E poi per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore, serve preparazione fisica. Penso di aver dato consigli giusti, poi contano le canzoni e il talento. E quello di Tiziano è indiscutibile".

Mara Maionchi sul legame con Ornella Vanoni e Simona Ventura

Tra Mara Maionchi e Ornella Vanoni, insieme nella trasmissione di Che tempo che fa, c'è grande complicità. "Mi fa morire, è una "battutara" eccezionale. Con lei posso dire di avere vissuto il periodo più elegante della mia vita – spiega Maionchi – È stato quando mi passava i suoi abiti smessi: lei ha molto gusto nel vestire, io non sarei mai stata capace di vestirmi da ‘sciuretta'". Su Simona Ventura, che ritroverà a L'acchiappa talenti, nuovo programma condotto da Milly Carlucci, dice: "Se incidesse un disco lo comprerei subito. Simona non prende mai una nota. Tutti i peggio stonati le note ne prendono una sì e una no: lei neanche una, che è come prenderle tutte".