Tapiro a Mara Maionchi dopo lo scontro con Tiziano Ferro: “Ci risentiremo e la questione si riaccomoderà” Mara Maionchi riceve il quarto tapiro della sua carriera. Intercettata da Valerio Staffelli, commenta i recenti contrasti con Tiziano Ferro: “Ci sono rimasta male perché, dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme, una volta ogni tanto ci si potrebbe sentire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la puntata di venerdì 3 maggio di Striscia la notizia, in onda su canale 5 alle ore 20:35, Valerio Staffelli consegna il Tapiro a Mara Maionchi, è il quarto che riceve nella sua carriera. Negli ultimi giorni gli attriti con Tiziano Ferro sono rimbalzati su social a tv, in un botta e risposta iniziato dopo le dichiarazioni di Maionchi nella trasmissione Belve.

"Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo"

Tutto ha avuto inizio con una frase di Mara Maionchi che, ospite nel programma di Francesca Fagnani, aveva definito "irriconoscente" Tiziano Ferro. La discografica sottolineava come il cantante non fosse consapevole del boost che lei e suo marito Alberto Salerno diedero alla sua carriera. Poco dopo la messa in onda della puntata, Tiziano le aveva risposto con una storia Instagram, dichiarando di essere sempre stato grato e chiedendole il perché non gli avesse detto prima cosa pensasse davvero di lui. Maionchi aveva replicato all'artista: "Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l'assenza che mi è più spiaciuta". Quando Valerio Staffelli le consegna il tapiro, la discografica spiega: "Mi è mancato il rapporto che avevamo prima del successo, magari si è dimenticato di me: è un po' triste ma forse è così. Però ci risentiremo, la questione si riaccomoderà". Mara Maionchi aggiunge di esserci rimasta male perché, dopo tutto il tempo passato insieme, potrebbero anche sentirsi per un saluto.

Mara Maionchi sull'esposto del Codacons: "Un po' esagerato"

Sull'esposto del Codacons che aveva avanzato l'ipotesi di una sua esclusione dalla conduzione della versione italiana dell'Eurovision, Maionchi commenta: "Mi sembra un po' esagerato, mi dispiacerebbe molto".