video suggerito

Luca Argentero: “Mi importa solo dei miei figli. Se non ci fosse il mutuo da pagare smetterei di lavorare” Luca Argentero è padre di Nina Speranza e Noè Roberto, nati dall’amore con Cristina Marino. “Sono padre al 95 per cento, nel senso che non mi importa di nient’altro, è l’unico tempo che mi interessa. Il lavoro è uno strumento, una necessità: c’è il mutuo da pagare. Se non avessi il problema del denaro mi prenderei un anno sabbatico” spiega in un’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Argentero e sua sorella Francesca sono gli autori di Stella Stellina. Da poco è arrivato nelle librerie Un mare di amici, nuova fiaba scritta dai fratelli Argentero. "Nina è di un’intelligenza e di una simpatia incredibili. Le leggevo sempre qualche storia – racconta Francesca al settimanale F parlando di sua nipote Nina Speranza – ho detto a Luca ‘perché non le scriviamo?' E ci siamo felicemente imbarcati in questa avventura di disegni e parole". Anche l'attore, papà bis dopo la nascita di Noè Roberto, al settimanale parla del progetto e dell'esperienza da genitore: "Sono padre al 95 per cento, nel senso che non mi importa di nient'altro, è l'unico tempo che mi interessa".

Francesca Argentero su fratello Luca: "È permaloso. Ci rimane male se lo contraddici"

Per Francesca Argentero essere zia è "un'emozione superlativa e un privilegio". Se ha scelto di realizzare fiabe per bambini, il merito è di sua nipote: "Le nostre storie hanno come protagonisti Nina e il suo pupazzo Dudù". Luca Argentero ammette che il suo contributo al progetto è minimo: "Francesca ha il talento del disegno, della grafica. Si occupa anche della parte digitale del mio lavoro di attore. Siamo soci in una onlus e in altre società, ed è una zia strepitosa". In cantiere c'è anche un libro per Noè, nato il 16 febbraio dall'amore di Luca Argentero e Cristina Marino.

Francesca Argentero confessa che il difetto più grande di suo fratello Luca è la permalosità: "È permaloso. Ci rimane male se lo contraddici su cose delle quali è molto certo". Tra i pregi elenca la generosità, l'emotività, la simpatia e la bellezza: "Ho sempre avuto tante amiche, perché tutte volevano conoscere lui. Ma è rimasto autentico, non è cambiato. Parte del suo successo è frutto dell’empatia. In certi suoi personaggi, come il medico di Doc, è facile identificarsi. Alcuni gli somigliano. È un uomo abbastanza raro, e non lo dico perché è mio fratello".

Luca Argentero: "Sono padre, non mi importa di nient'altro"

Per Luca Argentero la genitorialità è un'esperienza totalizzante: "Sono padre al 95 per cento, nel senso che non mi importa di nient'altro, è l'unico tempo che mi interessa. Il lavoro è uno strumento, una necessità: c'è il mutuo da pagare. Se non avessi il problema del denaro mi prenderei un anno sabbatico". Racconta che lui e sua moglie Cristina cercano di godersi al massimo i propri figli: "Non sappiamo che forma avrà il mondo quando saranno grandi, e un po' di preoccupazione c'è. Ma siamo concentrati sul qui e ora, anche perché sono ancora piccoli: viviamo un periodo bello ma faticoso, forse vedremo la luce quando, a febbraio, Noè compirà due anni. Se lo chiedi a Cristina fa un gestaccio: il 99 per cento della fatica è sua".