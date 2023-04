I 70 anni di Maurizio Ferrini: “Persi ogni cosa, Arbore e Frassica mi hanno aiutato” L’attore, presenza fissa a “Che tempo che fa”, racconta i momenti più belli e più difficili della sua carriera a pochi giorni dai suoi 70 anni: “La fede, Renzo Arbore e Nino Frassica mi hanno aiutato”.

Maurizio Ferrini festeggerà i 70 anni il prossimo 12 aprile. Oggi è ospite fisso a "Che tempo che fa" nei panni del suo personaggio più celebre, la signora Emma Coriandoli, ma ha vissuto anche un periodo di grande difficoltà. A "La Repubblica" si è raccontato a partire dai suoi momenti più importanti tra famiglia e carriera: "Mia mamma, Rina, era una donna umile che aveva delle uscite incredibili. Lei rovesciava tutto e trovava l’essenza, aveva fatto la terza elementare".

Le parole di Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini ha spiegato di aver speso tutto quello che aveva guadagnato: "Soprattutto viaggi e libri, più di quanti ne avessi". Da quel momento c'è stato un momento sempre più duro, è arrivata la depressione: "Tutto il peggio del peggio che andava avanti e non vedevo la qualità". In quel momento, Renzo Arbore e Nino Frassica lo aiutarono a rimettersi in sesto. Nel 2005, arriva l'occasione di andare all'Isola dei Famosi:

Appena arrivato mi vergognavo come uno che ruba. Arianna David, accusandomi di molestie sessuali inventate, mi ha fatto arrivare secondo. Lei fu cacciata, e il pubblico era dalla mia parte. Popolare, ok, in una fascia non intellettuale, ma una notorietà da paura.

L'aiuto della fede religiosa

Nei momenti più difficili, Maurizio Ferrini si è aiutato con la fede: “Chi non ha fede pensa che uno crede, invece chi ha fede ha visto. Le persone che hanno fede sono state toccate, hanno avuto una visione. Io ho la fortuna di avere questo privilegio. Bisogna pregare solo di essere graffiati”. In carriera, poi, ha detto troppi "no", come a Sergio Leone del quale si pentì: "Se dici no a persone importanti rimani da solo e ha un caro prezzo perché, se non vai in televisione e al cinema, non ti chiamano. Quindi iniziano gli anni dove ho anche sofferto la fame, sono stato abbandonato".