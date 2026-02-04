Helena Prestes: “Mio padre ha avuto un ictus, l’ho saputo dai giornali. Viveva in una situazione di degrado totale”

Helena Prestes ha fatto chiarezza su quanto accaduto a suo padre. L’uomo ha avuto un ictus. La modella lo ha appreso dai giornali ed è volata in Brasile da lui.

Helena Prestes ha raccontato il dramma vissuto in questi giorni. La modella è volata in Brasile dopo avere appreso la notizia che suo padre era stato ricoverato. Con l'uomo aveva un rapporto conflittuale perché "è sempre stato distante" e quando Helena aveva 7 anni è stato allontanato da casa loro perché "aggressivo", ma Javier Martinez le ha consigliato di raggiungerlo. La trentacinquenne ha appreso che il padre stava male da un articolo sul giornale:

È stato assurdo, è uscito un articolo su un giornale brasiliano che parlava di una "persona ignota" ricoverata dopo una caduta, senza documenti. Qualcuno mi ha scritto: "Ma non è tuo padre?" Ho visto la foto e ho capito subito che era lui. Per quarantotto ore non ho saputo dove fosse, in quale ospedale fosse, che cosa fosse successo davvero. E ho provato un senso di vuoto totale, un'esperienza che non auguro a nessuno.

Cosa è successo al padre di Helena Prestes. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la modella ha raccontato che cinque giorni prima del ricovero, il padre l'aveva contattata dicendo che "gli si stava paralizzando un lato del corpo". A quanto pare, però, non era la prima volta che l'uomo la chiamava e sembrava allarmato, perciò Helena non ha dato molto peso alla cosa, ma gli ha comunque consigliato di andare subito in ospedale. Cosa che lui non ha fatto. Poi, la situazione è precipitata: "Mio padre ha avuto un ictus e mi sono spaventata molto". È arrivata in ospedale il terzo giorno di ricovero:

Papà era già stato operato. Aveva avuto un'emorragia importante al cervello. Quando sono arrivata io, al terzo giorno, stava un po' meglio, ma da lì è iniziato un percorso durissimo: alti e bassi continui, infezioni, polmonite, momenti in cui diventava aggressivo….

Lo shock di Helena Prestes dopo avere visto la casa del padre. Quando la modella è giunta nell'appartamento di suo padre, ha trovato il caos: "Una situazione di degrado totale. È diventato un accumulatore seriale. Materassi ovunque, sporco, confusione. Io e mia sorella abbiamo chiamato tre camion per svuotare tutto. È stato necessario anche l'intervento della polizia per verbalizzare, per mettere ordine".