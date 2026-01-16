Helena Prestes in viaggio per il Brasile, il padre è stato ritrovato: “Non so ancora come stia, sono devastata”

Helena Prestes ha annunciato che il padre è stato ritrovato e al momento è in viaggio verso il Brasile per raggiungerlo. L’uomo aveva avuto un incidente e, senza documenti con sé, era stato portato in ospedale. L’ex concorrente del GF Vip ha spiegato: “Ancora non si sa il suo stato, sono devastato. Abbiamo la speranza sia in chirurgia”.

Helena Prestes ha ritrovato il padre e sta partendo per il Brasile. Solo qualche giorno fa la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva lanciato un appello urgente ai fan, dopo aver saputo che l'uomo aveva avuto un incidente ed era stato portato in ospedale. Non aveva con sé i documenti e per questo questo non era stato identificato.

Dopo la preoccupazione iniziale per le condizioni del padre, Prestes aveva dato la bella notizia ai fan ringraziando tutti coloro che l'hanno aiutata a ritrovarlo: "Abbiamo trovato il mio papà ancora non si sa il suo stato. Ringrazio tantissimo a tutti veramente non avendo accesso nel risolvere velocemente il vostro aiuto è stato importante". La modella, tuttavia, non ha ancora informazioni precise sulle sue condizioni di salute: ha spiegato di aver saputo l'ospedale in cui è stato ricoverato dopo essere caduto davanti a un macelleria a San Carlos, ma non come stia al momento. Per questa ragione ha deciso di partire per il Brasile in prima persona. Sui social si è mostrata in aeroporto e ha scritto: "Io amo viaggiare, ma questo viaggio qui è in assoluto il più difficile da fare". La modella aveva anche parlato del suo stato d'animo e di quello della famiglia: "Sono devastata, abbiamo la speranza che sia lui in chirurgia perché è stato l'unico entrato senza documenti nell'ospedale".

Nella giornata del 13 gennaio la pagina social del giornale brasiliano Jornal Butantã aveva pubblicato la foto di un uomo in barella con un collare cervicale, scrivendo che era caduto davanti a una macelleria a San Carlos ed era stato portato in ospedale per ricevere assistenza. Non aveva con sé documenti e per questo non era stato identificato sul momento. A farlo ci aveva pensato un cugino di Helena Prestes, che lo aveva riconosciuto e prontamente l'aveva avvisata.