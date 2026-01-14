spettacolo
L’appello di Helena Prestes: “Mio padre ha avuto un incidente, non riusciamo a trovarlo”

Helena Prestes ha lanciato un appello urgente ai fan dopo aver saputo che suo padre ha avuto un incidente. L’uomo è caduto davanti a una macelleria a San Carlos, in Brasile, ed è stato portato in ospedale per ricevere assistenza. “Era senza documenti, non siamo ancora risuciti a trovarlo”, ha spiegato l’ex concorrente del GF Vip.
A cura di Elisabetta Murina
Il padre di Helena Prestes ha avuto un incidente. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social un appello urgente ai followers chiedendo aiuto per ritrovarlo. L'uomo è caduto davanti a una macelleria a San Carlos, in Brasile, e da allora non si avrebbero più sue notizie. "Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non è stato comunicato quale", ha spiegato

Nella giornata di ieri, 13 gennaio, la pagina social del giornale brasiliano Jornal Butantã ha pubblicato la foto di un uomo in barella con un collare cervicale, scrivendo che è caduto davanti a una macelleria a San Carlos ed è stato portato in ospedale per ricevere assistenza. Non aveva con sé documenti e per questo non è stato identificato. A farlo ci ha pensato un cugino di Helena Prestes, che lo ha riconosciuto nella foto e ha provveduto ad avvisarla.

Dopo aver appreso la notizia, la modella ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo, dal momento che non sa in che struttura sia stato portato o quali siano le sue condizioni. "Un mio cugino ha visto questa notizia ieri sera, ma da allora non siamo ancora riusciti a trovarlo", ha spiegato. E ha poi aggiunto: "Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non è stato comunicato in quale ospedale o unità di pronto soccorso. Era senza documenti". Prestes ha infine invitato chiunque abbia notizie a contattarla immediatamente.

