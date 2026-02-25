Lutto per Helena Prestes, morto il padre Antonio: “Chiedo rispetto”

Lutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni. L’uomo aveva avuto un ictus di recente ed era da diverse settimane in ospedale. Prestes ha pubblicato sui social un breve post per annunciare il decesso.

Lutto per Helena Prestes, la modella ha annunciato ha annunciato con grande dolore la morte del padre, Antonio, scomparso all’età di 62 anni dopo un lungo periodo di condizioni di salute precarie. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa Prestes, attraverso un breve post pubblicato sui suoi canali social, in cui ha raccontato quanto le è successo nelle scorse ore, chiedendo allo stesso tempo rispetto per il momento di dolore che in questo momento sta vivendo.

Il saluto di Prestes a suo padre

Le parole di Helena Prestes condivise sui social sono state sintetiche, un messaggio in cui ha salutato suo padre dopo la lunga malattia, che nelle ultime settimane lo aveva costretto in ospedale ad attraversare un calvario che sua figlia aveva condiviso sui social: "Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore".

Antonio era stato colpito da un ictus ed Helena era tornata in Brasile di recente per stare vicino al padre e alla sua famiglia durante la difficile convalescenza. La perdita arriva in un momento già emotivamente intenso per la 35enne, molto seguita dal pubblico italiano dopo la sua partecipazione al reality show Grande Fratello e per la sua relazione con Javier Martinez, con cui condivide progetti di vita e futuro.

Antonio aveva avuto un ictus di recente

Recentemente Helena aveva dovuto affrontare una difficile situazione familiare ed è partita per il Brasile per stare accanto al padre. L'uomo ha avuto un icuts e in un primo momento è stato difficile identificarlo dal momento che è stato portato in ospedale senza documenti. "Sono andata combattuta, dietro a un papà non presente. Non c'è stato o c'è stato in modo caotico. Prima con me era stato molto violento e con mia sorella loi è ancora", ha spiegato l'influencer combattuta nel raggiungerlo in Brasile. Un ruolo fondamentale, nel convincerla a stare vicino alla famiglia nonostante tutto, lo ha giocato Javier: "Le ho detto che a prescindere da tutto è la famiglia, l'ho vista come una opportunità per ritrovare quel rapporto che aveva perso".