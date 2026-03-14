Helena Prestes in lacrime per la morte del padre: “Non ho realizzato il suo ultimo desiderio”

Un racconto spezzato dal pianto quello di Helena Prestes a Verissimo. L’influncer e modella brasiliana ha condiviso con Silvia Toffanin il dramma della morte del padre Antonio, un lutto che l’ha colpita profondamente non solo per la scomparsa in sé, ma per il peso di una promessa che non è riuscita a mantenere.

L'ultimo desiderio: "Voleva venire in Italia"

Il padre di Helena Prestes è venuto a mancare a causa di un ictus, che ha poi scatenato gravi problemi respiratori costringendolo a una tracheotomia. Il dolore della Prestes è legato a un rimorso specifico: "L’ultima chiacchierata prima che entrasse in ospedale è stata questa: lui mi chiedeva di venire in Italia e io gli dicevo che non potevo, che dovevo gestire altre responsabilità. Avevo appena comprato casa, pensavo di avere tempo. Mi ero ripromessa di portarlo qua, ma non ci sono riuscita". L'ex del Grande Fratello ha raccontato di non essere riuscita a volare in Brasile per il funerale: "Non facevo in tempo, mi sono sentita con le mani legate e ho partecipato tramite telefono. Ero già andata a trovarlo quando era ancora in vita, ormai il resto era già successo".

Il perdono dopo la violenza e l'assenza della madre

Nonostante un passato difficile, segnato da episodi di violenza domestica da parte dell’uomo, Prestes è riuscita a trovare la forza di perdonarlo prima della fine. Un percorso di guarigione interiore che rende l’addio ancora più doloroso: "In passato era stato un uomo violento, ma lo avevo perdonato. Anche nel letto d’ospedale mi diceva che un giorno ci saremmo divertiti insieme, io cercavo di riportarlo al presente. Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto".

A rendere ancora più cupo il quadro familiare è l'assenza totale della madre, che non si è fatta sentire nemmeno in occasione della morte dell'ex marito: "Io saprei come cercarla, ci ho provato ma non risponde. Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa pensi. Questa cosa mi rende incredula e mi fa soffrire immensamente".