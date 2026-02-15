spettacolo
Helena Prestes: “Mio padre ancora in ospedale, entra ed esce dal coma. Con me e mia sorella è stato violento”

Helena Prestes è tornata a parlare delle complicate condizioni del padre, che ha avuto un ictus e che al momento è ancora in ospedale. La modella lo ha raggiunto in Brasile, seppur con qualche dubbio: “Ero combattuta, lui non è stato presente ed è stato violento con me e con mia sorella. Ora entra ed esce dal coma”.
A cura di Elisabetta Murina
Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato il loro primo anno d'amore. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello, hanno continuato la loro relazione lontano dalle telecamere, facendola crescere giorno dopo giorno. Oggi convivono e condividono la quotidianità, senza fare a meno di pensare anche al futuro insieme e affrontando le difficoltà, come le difficili condizioni di salute del padre di Helena.

Helena e Javier festeggiano il primo anniversario: come procede l'amore

"Conviviamo da un po', è super divertente. Io l'avevo capito prima che sarebbe durata perché ho puntato giusto", ha raccontato Helena ospite di Verissimo insieme a Javier. Il pallavolista ha aggiunto: "Non pensavamo di arrivare a questo punto, in cui siamo così intimi e ci incastriamo nonostante le tante diversità a livello caratteriale". "Io sono l'uragano e lui è la calma, ci equilibriamo", ha spiegato l'influencer. Entrambi sognano di costruire un futuro insieme, una famiglia e il matrimonio, ma passo dopo passo e senza fretta: "Sicuramente arriverà il momento, ma adesso ci sono delle cose da sistemare prima, proprio logistiche come la casa".

Helena parla delle condizioni di salute del padre

Recentemente Helena ha dovuto affrontare una difficile situazione familiare ed è partita per il Brasile per stare accanto al padre. L'uomo ha avuto un icuts e in un primo momento è stato difficile identificarlo dal momento che è stato portato in ospedale senza documenti. "Sono andata combattuta, dietro a un papà non presente. Non c'è stato o c'è stato in modo caotico. Prima con me era stato molto violento e con mia sorella loi è ancora", ha spiegato l'influencer combattuta nel raggiungerlo in Brasile. Un ruolo fondamentale, nel convincerla a stare vicino alla famiglia nonostante tutto, lo ha giocato Javier: "Le ho detto che a prescindere da tutto è la famiglia, l'ho vista come una opportunità per ritrovare quel rapporto che aveva perso".

Helena ha spiegato che il padre si trova ancora in ospedale e che le sue condizioni sono ad oggi complicate: "Entrava e usciva dal coma. Adesso ci sentiamo un giorno si e uno no in videochiamato, ma non capisce molto cosa diciamo. Ha avuto un ictus". Insieme alla sorella, ha scoperto che le condizioni in cui viveva erano altrettanto complesse: "Era diventato un accumulatore di cose, così abbiamo tolto tutto dalla sua casa. Avrà bisogno di un'infermiera". Assente del tutto la madre: "Non è venuta e non ha scritto". 

