Chiara Francini: “Sogno un figlio, a 43 anni non escludo la fecondazione assistita” Da 18 anni, Chiara Francini è fidanzata con l’imprenditore Friedrick Lundvquist: “Potremmo sposarci giusto se arrivasse un bimbo”.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Francini si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Da 18 anni, l'attrice è fidanzata con l’imprenditore Friedrick Lundvquist: "Potremmo sposarci giusto se arrivasse un bimbo". Bambino che Chiara Francini sembra desiderare: "Cosa mi manca? Sapere se il mio corpo mi darà un figlio. E sperare che la sinistra impari dai suoi errori".

Chiara Francini e il desiderio di maternità

Chiara Francini ha 43 anni e, nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato che spesso si chiede se non sia troppo tardi per avere un figlio: "Le domande che mi faccio sono sempre quelle, per esempio: il mio corpo mi farà il dito medio?". Tuttavia, non esclude l'opzione della fecondazione assistita per diventare madre:

Avendo superato i 40 anni, so però che farò del mio meglio per avere a disposizione tutte le possibilità. Compresa la fecondazione assistita. La fanno in tanti, ma nessuno ne parla mai, come se ci si vergognasse ancora, nel 2023, di ricorrere alla scienza.

Chiara Francini e la politica, l'esigenza del dialogo

Chiara Francini, poi, si è detta convinta che "Fascismo, comunismo e un certo tipo di femminismo" siano categorie superate: "Ormai si usa “fascismo” per qualsiasi cosa, come sinonimo di arroganza. Le parole sono importanti e la politica dovrebbe alfabetizzare, non appiattire". Infine, ha rimarcato il fatto che nella situazione politica attuale, nessuno appaia desideroso di aprirsi al dialogo, preferendo rimanere fermo sulle sue convinzioni:

Leggi anche Chi è Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e Capitano della Roma femminile

Nessuna delle parti in causa si sforza di capire l’altra ma devi riuscire a parlarti se l’unica soluzione è il compromesso. Nessuno che dica mai all’altro: “Tu sei uno schifo, ma ‘sta cosa te l’hai fatta bene”.

E finché la situazione sarà questa, secondo Francini non ci sarà mai un vero vincitore e a perdere sarà il Paese.