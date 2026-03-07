Britney Spears arrestata, la reazione dell’ex marito Sam Asghari: “Tutti sbagliano, ora penso alla guerra in Iran”

Dopo l'arresto di Britney Spears per guida in stato di ebbrezza, arriva la reazione dell'ex marito Sam Asghari. Il modello, originario di Teheran, ha rilasciato un'intervista a Fox News nel corso della quale ha spiegato di essere totalmente assorbito da quanto sta accadendo in Iran. Tuttavia, sollecitato dal giornalista, ha detto la sua sulla vicenda che ha visto suo malgrado coinvolta la cantante con cui è stato sposato dal 2022 al 2024.

Britney Spears arrestata, cosa ha detto l'ex marito Sam Asghari

Il modello è intervenuto in collegamento con Fox News per commentare gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Iran. Poco prima che finisse il suo intervento, gli è stato chiesto se sia sorpreso dell'arresto di Britney Spears per guida in stato di ebbrezza. Sam Asghari ha dichiarato che al momento è concentrato sulla gravissima situazione in Iran: "Merita la mia totale attenzione". Tuttavia, ha voluto spendere alcune parole sull'accaduto, difendendo Britney Spearsi: "Tutti possono sbagliare". E ha aggiunto un messaggio per la stampa: "Penso che tutti meritino la privacy. Dal passato abbiamo imparato che la stampa può fare del male a chi si sta riprendendo da una situazione come questa". E ha concluso esprimendo la speranza che i media diano alla sua ex moglie la privacy di cui ha bisogno.

Perché Britney Spears è stata arrestata

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza a Ventura, in California. Secondo le prime notizie trapelate, i fatti sarebbero avvenuti la sera di mercoledì 4 marzo. È stata rilasciata la mattina seguente. In un comunicato diramato da Ryan Ayers, responsabile delle informazioni pubbliche della California Highway Patrol, alcuni dettagli in più sulla dinamica che ha portato all'arresto dell'ex reginetta del pop. Britney Spears viaggiava su una BMW 430i nera, quando è stata segnalata per "guida irregolare a velocità elevata". La quarantaquattrenne è stata fermata. Davanti agli agenti avrebbe mostrato segni di "alterazione". Così, si è sottoposta ai test di rito e, secondo quanto dichiarato da Ryan Ayers, sarebbe risultata "sotto l'effetto di una combinazione di droghe e alcol". Da qui l'arresto.