Sparati 10 colpi di fucile contro la casa di Rihanna, arrestata una donna di 30 anni: la cantante era in casa

La polizia di Los Angeles ha arrestato una donna di 30 anni sospettata di aver sparato 10 colpi di fucile contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky in California. La cantante è rimasta illesa: al momento della sparatoria si trovava in casa.
A cura di Stefania Rocco
Una donna di 30 anni è stata arrestata perché sospettata di aver sparato 10 colpi con un fucile AR-15 contro la casa di Rihanna e A$AP Rocky in California. Secondo TMZ, al momento dell’aggressione la popstar era in casa ma è rimasta illesa. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 13:21 dell’8 marzo: quattro dei dieci totali sono andati a segno e almeno un proiettile sarebbe riuscito a penetrare il muro di cinta, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Non è ancora noto se, insieme a Rihanna, in casa fossero presenti anche il compagno e i loro tre figli.

Le forze dell’ordine delimitano il viale di accesso alla villa di Rihanna
Le forze dell’ordine delimitano il viale di accesso alla villa di Rihanna

Ignoto il movente dell’aggressione contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky

Secondo i media locali, la donna trentenne sospettata di essere l’autrice dell’aggressione è stata fermata mentre tentava di scappare a bordo di una Tesla bianca e trattenuta in custodia cautelare. Non sono ancora note le ragioni dell’attacco.

I vicini di casa di Rihanna: “Colpi in rapida successione, è stato spaventoso”

Per il momento, la cantante e il compagno non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto. L’emittente FOX 11 ha intercettato alcuni vicini di casa della coppia, che hanno riferito di aver sentito gli spari. I colpi di fucile sarebbero stati esplosi in rapida successione e il loro frastuono avrebbe riecheggiato in tutta la zona. L’area in cui vive la cantante è una delle più tranquille di Los Angeles e il rumore ha quindi immediatamente allarmato chi abita nelle vicinanze. “È stato spaventoso”, ha riferito Keith England, che vive nella zona e ha dichiarato di aver sentito gli spari, “Bam, bam, bam, bam, bam, probabilmente 10 colpi”. Dello stesso avviso Isabel Thorne, altra vicina di casa della popstar: “Il rumore è stato davvero forte. In questa valle rimbomba tutto e uno sparo non è qualcosa che ti aspetti”.

0 CONDIVISIONI
