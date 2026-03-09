Sparati 10 colpi di fucile contro la casa di Rihanna, arrestata una donna di 30 anni: la cantante era in casa

Una donna di 30 anni è stata arrestata perché sospettata di aver sparato 10 colpi con un fucile AR-15 contro la casa di Rihanna e A$AP Rocky in California. Secondo TMZ, al momento dell’aggressione la popstar era in casa ma è rimasta illesa. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 13:21 dell’8 marzo: quattro dei dieci totali sono andati a segno e almeno un proiettile sarebbe riuscito a penetrare il muro di cinta, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Non è ancora noto se, insieme a Rihanna, in casa fossero presenti anche il compagno e i loro tre figli.

Le forze dell’ordine delimitano il viale di accesso alla villa di Rihanna

Ignoto il movente dell’aggressione contro la villa di Rihanna e A$AP Rocky

Secondo i media locali, la donna trentenne sospettata di essere l’autrice dell’aggressione è stata fermata mentre tentava di scappare a bordo di una Tesla bianca e trattenuta in custodia cautelare. Non sono ancora note le ragioni dell’attacco.

I vicini di casa di Rihanna: “Colpi in rapida successione, è stato spaventoso”

Per il momento, la cantante e il compagno non hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto. L’emittente FOX 11 ha intercettato alcuni vicini di casa della coppia, che hanno riferito di aver sentito gli spari. I colpi di fucile sarebbero stati esplosi in rapida successione e il loro frastuono avrebbe riecheggiato in tutta la zona. L’area in cui vive la cantante è una delle più tranquille di Los Angeles e il rumore ha quindi immediatamente allarmato chi abita nelle vicinanze. “È stato spaventoso”, ha riferito Keith England, che vive nella zona e ha dichiarato di aver sentito gli spari, “Bam, bam, bam, bam, bam, probabilmente 10 colpi”. Dello stesso avviso Isabel Thorne, altra vicina di casa della popstar: “Il rumore è stato davvero forte. In questa valle rimbomba tutto e uno sparo non è qualcosa che ti aspetti”.