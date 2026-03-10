Rihanna sotto shock dopo la sparatoria contro la sua villa: perché Ivanna Ortiz l’aveva presa di mira

Rihanna è sotto shock dopo che una donna ha sparato dieci colpi di fucile contro la sua villa in California. I fatti sono accaduti la scorsa domenica 8 marzo, intorno alle 13.20 del pomeriggio: la donna di nome Ivanna Ortiz, 30 anni, è stata fermata e trattenuta in custodia cautelare mentre scappava a bordo di una Tesla bianca dopo aver aperto il fuoco a colpi di fucile "in rapida successione" all'esterno della villa della pop star e del compagno ASAP Rocky, mettendo in allerta tutto il vicinato. Ora è accusata di tentato omicidio. Rihanna si trovava in casa, e una fonte nelle ultime ore ha fornito nuovi dettagli sulle condizioni di salute dell'artista dopo l'episodio che le ha provocato una forte preoccupazione. "È stato terrificante, ma stanno tutti bene", ha dichiarato una persona vicina alla famiglia. "Nonostante l'ottimo servizio di sicurezza, è stato spaventoso rendersi conto che una cosa del genere possa ancora accadere. Rihanna ha sentito gli spari, ma inizialmente era disorientata, e non capiva cosa fosse successo. Non capisce perché qualcuno avrebbe dovuto prendere di mira la sua famiglia".

I video di Ivanna Ortiz contro Rihanna

Una fonte della polizia coinvolta nelle indagini ha spiegato a People.com che gli spari hanno colpito principalmente i cancelli esterni e le pareti della casa: un proiettile avrebbe attraversato un muro dell'abitazione, senza provocare danni. Il movente della sparatoria non è chiaro, e le indagini sono ancora in corso. Intanto, la donna ora è accusata di tentato omicidio e si trova in custodia cautelare: la sua cauzione è stata fissata a 10,225 milioni di dollari. Ivanna Ortiz, poche settimane prima della sparatoria, aveva condiviso sui suoi profili social alcuni messaggi contro la pop star. L'aveva accusata di essere "gelosa" e di averle "rubato i pensieri" entrando nei suoi sogni. "Deve smettere di molestarmi, Dio la sta punendo. Ascolta, Rihanna, quando morirai Dio mi porterà verso il mio futuro". PageSix rivela che la donna ha dei precedenti: tempo fa fu arrestata per violenza domestica contro il suo ex marito.