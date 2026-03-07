Iran, la guerra in diretta: esplosioni a Teheran. Pezeshkian: “Non ci arrenderemo mai a USA e Israele” e chiede scusa ai Paesi del Golfo, Trump: “Resa incondizionata”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di USA e Israele: le ultime notizie di oggi, sabato 7 marzo, in tempo reale. È salito a 1332 il numero dei civili uccisi nell'ultima settimana a Teheran, da quando sono iniziati i raid di Washington e Tel Aviv, secondo il governo locale. Nella notte ancora esplosioni, gli USA: "È stata la più grande ondata di bombardamenti", droni iraniani contro Kuwait e Iraq. In Libano mezzo milione in fuga dagli attacchi. L'Iran minaccia l'Europa: "Obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione". Per il Washington Post dietro alla rappresaglia iraniana contro le basi americane ci sarebbe la Russia. Intanto, il presidente Donald Trump chiede la "resa incondizionata dell'Iran". Fregata italiana verso Cipro. Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso.
Media Iran: "Distrutto radar Usa cruciale a difesa antimissile"
L'Iran ha distrutto un sistema radar da 300 milioni di dollari cruciale per dirigere le batterie di difesa missilistica statunitensi nel Golfo. Lo ha confermato l'agenzia Bloomberg. La CNN aveva riferito in precedenza che Teheran ha colpito nei primi giorni della guerra il radar e le apparecchiature di supporto utilizzate dai sistemi di difesa missilistica Usa Thaad nella base aerea di Muwaffaq Salti
Lancio di razzi da Libano, allarme in Israele
Le sirene sono risuonate nell'Alta Galilea a seguito di un nuovo lancio di razzi dal Libano. Lo riferiscono i media israeliani. Sospettato dell'attacco e' il gruppo libanese Hezbollah.
Iran a Paesi vicini: "Scusate per raid"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti. "Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran", ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì.
Chiuso l'aeroporto di Dubai
L'aeroporto di Dubai è di nuovo chiuso. Lo hanno annunciato le autorità emiratine dopo che poco fa Emirates aveva fatto sapere di aver sospeso tutti i voli da e per la città. La compagnia aerea ha anche invitato i passeggeri a non andare in aeroporto fino a nuovo avviso.
Pezeshiak: "USA porteranno in tomba sogno resa incondizionata"
Il presidente iraniano Massoud Pezeskhian ha respinto la richiesta di resa incondizionata arrivata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Porteranno con se' nella tomba i loro sogni di una nostra resa incondizionata", ha dichiarato in un messaggio televisivo trasmesso dai media iraniani.
Presidente iraniano Pezeshkian: "Stop attacchi a vicini se non ci attaccano"
Niente più attacchi contro i paesi vicini. A deciderlo è stato il Consiglio di leadership provvisorio, a quanto riferito dal presidente Massoudd Pezeshkian. "Il Consiglio ha deciso ieri che non ci saranno ulteriori attacchi ai paesi confinanti né lanci di missili, a meno che tali paesi non attacchino per primi l'Iran", ha detto il presidente a quanto riporta la Fars.
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: lo spiega un economista
Non è ancora certo che la Banca centrale europea decida di alzare i tassi d’interesse, quest’anno, a seguito della guerra in Iran. Più il conflitto va avanti, però, più questa possibilità si avvicina. Fanpage.it ha intervistato l’economista Giorgio Bellettini per spiegare cosa guiderà la decisione della Bce e, nel caso, cosa rischiano gli italiani con un mutuo.
Iran: "Non ci arrenderemo mai agli Usa e a Israele"
Il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian ha dichiarato oggi in un messaggio televisivo che "l'Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti e a Israele". "I nemici devono portare con sé nella tomba il desiderio di resa del popolo iraniano", ha detto Pezeshkian, secondo quanto riporta Afp.
Attacchi contro il Libano, Beirut: "Almeno 12 persone uccise nell'est"
Almeno 12 persone sono state uccise e 33 ferite nei raid aerei israeliani sulla città di Nabi, nella valle della Bekaa, nel Libano orientale. Lo riferisce il ministero della Salute libanese. L'ultimo bilancio delle vittime arriva mentre il Paese è diventato uno dei fronti più feroci nella più ampia guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Dall'inizio del conflitto in Libano sono state uccise più di 200 persone e si stima che circa 95.000 siano state sfollate.
Teheran annuncia: "Attaccata petroliera nel Golfo"
L'Iran ha annunciato di avere attaccato una petroliera nel Golfo. L'ufficio stampa dei Guardiani della Rivoluzione ha annunciato che la petroliera, di nome Prima, è stata colpita da un drone dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti della Marina sul divieto di traffico e la pericolosità dello Stretto di Hormuz, riferisce Tasnim.
Esplosione a Gerusalemme, boati anche a Dubai e Manama
Un’esplosione è stata sentita a Gerusalemme, subito dopo l'attivazione dell'allerta aerea per l'arrivo di un missile iraniano. Le difese aeree "stanno lavorando per intercettare la minaccia", ha fatto sapere l'esercito israeliano. Pochi minuti fa, poi, le, le forze armate hanno annunciato la fine dell'allerta. Intanto, nuovi boati sono stati uditi anche a Dubai, negli Emirati arabi uniti, e a Manama, capitale del Bahrein.
Teheran: "L'Onu si assuma la responsabilità, noi aggrediti illegalmente"
"L’Onu sia schietta e si assuma le proprie responsabilità legali e morali riguardo alla guerra illegale di Stati Uniti e Israele contro l'Iran”. Sono le parole del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, criticando le dichiarazioni del capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ieri ha detto: "È ora di fermare i combattimenti e avviare seri negoziati diplomatici. Gli attacchi rappresentano un rischio per l'economia globale".
"Chiamiamo le cose con il loro nome. Questo non è combattimento, ma un atto di aggressione immotivato", ha sottolineato Baghaei in un post su X, aggiungendo: "Siete preoccupati per il rischio per l'economia globale, che dire dei civili innocenti… uccisi e mutilati in tutto l'Iran negli ultimi sette giorni?".
Media: "Usa invieranno terza portaerei nel Mediterraneo"
Gli Stati Uniti si apprestano a inviare nel Mediterraneo una terza portaerei dopo la Abraham Lincoln e la Gerald Ford. Lo ha riferito Fox New. "La George H.W. Bush dvrebbe partire presto per il Mediterraneo orientale dopo che la Gerald Ford ha attraversato giovedì il Canale di Suez ed è ora nel Mar Rosso", ha annunciato la tv.
Pasdaran: "Colpiti siti separatisti curdi in Iraq"
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di avere colpito tre siti di gruppi separatisti nel Kurdistan iracheno. "Se i gruppi separatisti intraprenderanno anche la minima azione contro l'integrità territoriale dell'Iran, li schiacceremo", si legge in una nota dei Pasdaran.
Autorità Iran: "Almeno 8 morti a Ishafan, 80 case distrutte"
"Almeno otto persone, tra cui una donna, sono rimaste uccise e altre ferite nella città di Isfahan e in altre sette città della provincia centrale di Isfahan a causa degli attacchi statunitensi e israeliani di questa mattina": lo ha dichiarato il vicegovernatore generale della provincia, Akbar Salehi. Secondo Tasnim, Salehi ha aggiunto che anche 80 case sono state danneggiate durante l'attacco alle città di Isfahan, Lenjan e Borkhar.
Guerra in Iran, Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso
Tutti i voli Emirates da e per la città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono stati sospesi a causa della guerra in Iran fino a nuovo avviso. Lo ha comunicato la compagnia aerea.
Allarme missili a Dubai, in aeroporto passeggeri si rifugiano nei tunnel
I passeggeri in attesa dei voli all'aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali, sono stati condotti nei tunnel ferroviari dopo che è scattato l'allarme missilistico. Questa mattina nella metropoli sono stati emessi avvisi sui telefoni cellulari relativi a "potenziali minacce missilistiche". Le autorità degli Emirati hanno esortato la popolazione a cercare immediatamente un rifugio. Il governo ha aggiunto che sono state attivate le difese aeree.
Nuove esplosioni in diverse zone di Teheran
Esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale iraniana Teheran, secondo quanto riportano i media statali iraniani e fonti internazionali, in seguito a un nuovo round di attacchi lanciati da Israele. Le detonazioni sono state segnalate nella notte e nelle prime ore del mattino, con colonne di fumo osservate in varie zone della città e in particolare nei pressi dell'aeroporto Mehrabad dopo i colpi della campagna aerea israeliana. La ripresa delle esplosioni si inserisce nel quadro di una escalation tra Israele e Iran iniziata con la vasta ondata di attacchi aerei nel corso della settimana, che ha visto bombardamenti su infrastrutture militari e successive risposte missilistiche della Repubblica Islamica. Le autorita' iraniane non hanno finora fornito dettagli sulla natura e sull'entita' dei danni riportati nella capitale.
USA: "La scorsa notte la nostra più grande ondata di bombardamenti"
Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha affermato che la notte scorsa ha segnato la "più grande campagna di bombardamenti" americana in Iran. Lo scrive Sky News. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a Fox Business: "Faremo i danni maggiori ai lanciamissili iraniani, alle fabbriche che costruiscono i missili. E li stiamo sostanzialmente degradando. E, sapete, la nostra campagna è stata travolgente".
Lega Araba: "Domani riunione d'emergenza sugli attacchi iraniani"
I ministri degli Esteri della Lega Araba terranno una riunione d'emergenza domani per discutere degli attacchi iraniani contro diversi membri del gruppo, ha dichiarato all'Afp il vicesegretario generale dell'ente. La riunione, che si terrà in videoconferenza, è stata richiesta da Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Giordania ed Egitto, ha affermato Hossam Zaki. Le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato una massiccia campagna aerea contro l'Iran il 28 febbraio. L'Iran ha reagito con attacchi contro Israele e i paesi del Golfo.
Il Segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, aveva precedentemente condannato gli attacchi iraniani, definendoli "pienamente riprovevoli" e "non solo una palese violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, ma anche un attacco ai principi di buon vicinato". Ha aggiunto che gli attacchi "creano uno stato di ostilità senza precedenti tra l'Iran e i suoi vicini arabi". "Questo è un grave errore strategico iraniano, che spero correggano fermando immediatamente questi attacchi".
