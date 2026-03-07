Iran, la guerra in diretta: esplosioni a Teheran. Pezeshkian: “Non ci arrenderemo mai a USA e Israele” e chiede scusa ai Paesi del Golfo, Trump: “Resa incondizionata”

"L’Onu sia schietta e si assuma le proprie responsabilità legali e morali riguardo alla guerra illegale di Stati Uniti e Israele contro l'Iran”. Sono le parole del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, criticando le dichiarazioni del capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ieri ha detto: "È ora di fermare i combattimenti e avviare seri negoziati diplomatici. Gli attacchi rappresentano un rischio per l'economia globale".

"Chiamiamo le cose con il loro nome. Questo non è combattimento, ma un atto di aggressione immotivato", ha sottolineato Baghaei in un post su X, aggiungendo: "Siete preoccupati per il rischio per l'economia globale, che dire dei civili innocenti… uccisi e mutilati in tutto l'Iran negli ultimi sette giorni?".