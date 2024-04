video suggerito

Bridgerton 3 sarà bollente, la richiesta di Nicola Coughlan: "Una versione senza sesso per i miei genitori" Gli episodi della terza stagione di Bridgerton saranno disponibili su Netflix il 16 maggio e il 13 giugno. La trama concederà ampio spazio alla relazione tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. La richiesta dell'attrice Nicola Coughlan, perché anche la sua famiglia cattolica possa vedere le puntate.

A cura di Daniela Seclì

La serie Bridgerton sta per tornare su Netflix con la terza stagione. I primi quattro episodi saranno disponibili a partire dal 16 maggio, mentre i quattro episodi conclusivi approderanno sulla piattaforma in streaming il 13 giugno. Intanto, arrivano le dichiarazioni di Nicola Coughlan, che interpreta Penelope Featherington. L'attrice ha fatto sapere che ha chiesto a Netflix e Shondaland, casa di produzione della serie, di fornirle una versione senza scene di sesso, perché la sua famiglia cattolica possa vederla.

Bridgerton 3, la richiesta dell'attrice che interpreta Penelope Featherington

La terza stagione di Bridgerton concederà ampio spazio all'amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton. L'attrice Nicola Coughlan, in un'intervista rilasciata due anni fa, aveva dichiarato che si stava preparando alle scene di sesso che avrebbe dovuto filmare. Quando è arrivato il momento di firmare il contratto, però, ha preferito inserire un accordo specifico. Il 4 aprile, ospite di SiriusXM Hits 1, ha fatto sapere di avere richiesto a Netflix e alla casa di produzione Shondaland, una versione della serie senza le sue scene di sesso, in modo che anche i suoi genitori possano vedere le puntate senza imbarazzi:

Le persone pensano che io stia scherzando, che stia facendo una battuta, ma è scritto nel mio contratto. Sono cresciuta in una famiglia cattolica. Non sono scene indicate per loro.

Quindi ha svelato un dettaglio sulle scene di sesso con l'attore Luke Newton: "Mentre facevamo una di quelle scene abbiamo rotto uno dei mobili. Inizialmente non sapevo come funzionasse. Ci hanno detto: ‘Ok, ora faremo questo, questo e questo', ma ci hanno anche dato la libertà di discutere insieme su come farlo. E questo ti fa sentire di avere il controllo. Alla fine è stato divertente".

Come ha reagito la madre dell'attrice alle scene piccanti di Bridgerton

Nell'intervista, l'attrice Nicola Coughlan ha anche raccontato la reazione di sua madre quando ha visto la prima stagione della piccante serie Bridgerton:

Quando ha visto per la prima volta Bridgerton, non si aspettava fosse così piccante. E poi ha visto il fondoschiena di Jonathan Bailey nel primo episodio. Ha esclamato: "Ma cos'è?". Però adesso pensa che sia una serie fantastica e molto divertente.